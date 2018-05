Wie breit das Angebot an Instrumental- und Musikunterricht ist, zeigte die Zentralmusikschule Eisenstadt kürzlich bei ihrem Tag der offenen Tür. Musikinteressierte Kinder konnten mit ihren Eltern „Im Dschungel der Instrumente“die einzelnen Instrumente und die Lehrer kennenlernen.

Holzbläser. Blockflötenlehrerin Dagmar Nagelreiter, Jessica und Silvia. | BVZ

Mehr als 1.200 Kinder werden derzeit an der Zentralmusikschule unterrichtet. „Unser Ziel ist es, dass die Kinder von dieser Ausbildung ein Leben lang profitieren“, so Direktorin Renate Bedenik.

Ab dem Babyalter, in Eltern-Kind-Gruppen, werden Kinder mit der Musik vertraut gemacht. Die Jazz-Pop-Rock-Abteilung der Schule zeigt ihr Können am 15. Mai, ab 18 Uhr, bei ihrem Konzert „The Decade Radio“ im E_Cube. Die Anmeldefrist für das kommende Schuljahr läuft von 11 bis 15. Juni in der Zentralmusikschule und den Partnervolksschulen.