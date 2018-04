Bereits 20 Mal hat der AustrianStartups Stammtisch im Burgenland stattgefunden. Beim „Startup Heurigen“ treffen sich Personen, die an den Themen Startups, Innovation, Entrepreneurship interessiert sind und den gegenseitigen Austausch von Ideen und Erfahrungen schätzen.

Als Veranstaltungsort hat sich das PanLab in Eisenstadt etabliert. Im ehemaligen ORF Funkhaus hat sich der Verein Pannonian Laboratories ein Zuhause geschaffen und ermöglicht es, kreativen Leuten ihre Ideen umzusetzen.

Der nächste Startup Heurige findet am Montag, dem 16. April, um 18.30 Uhr statt. Dieses Mal ist Stefan Godskesen von „Enpact“ zu Gast, der als Head of Mentoring an der Entwicklung des Programms maßgeblich beteiligt war. „Enpact“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Kooperation zwischen jungen Unternehmern in Afrika, dem Mittleren Osten und Europa zu unterstützen. Der Eintritt ist frei.