Jetzt ist es fix: Das Stadtpolizeikommando bekommt Anfang bis Mitte April eine neue Unterkunft. Denn: Durch die Errichtung der Landesleitstelle in den Räumlichkeiten des Stadtpolizeikommandos in der Neusiedler Straße müssen Stadtpolizeikommando und der Kriminaldienst übersiedeln.

Dem ehemaligen Gebäude der Pensionsversicherungsanstalt in der Ruster Straße wird demnächst neues Leben eingehaucht. Für die nächsten zwei Jahre wird die Polizei das Gebäude mieten. „Der Mietvertrag wurde vergangenen Freitag unterzeichnet“, ist vonseiten der Polizei zu erfahren.

Insgesamt sollen bis spätestens Mitte April 22 Exekutivbeamte des Stadtpolizeikommandos in der Ruster Straße stationiert werden. „Es handelt sich dabei nicht um eine Polizeiinspektion. Diese bleibt in der Neusiedler Straße“, merkt Stadtpolizeikommandant Günter Hauer an.

Der operative Teil wird in die Ruster Straße ausgelagert. Derzeit werden die Leitungen für Telefon und Computer gelegt. „Der Dienstbetrieb muss am Laufen gehalten werden. Die Arbeiten laufen parallel“, lässt der Stadtpolizeikommandant wissen.