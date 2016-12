Vor wenigen Tagen hatte Burgenlands Kickbox-Aushängeschild Nicole Trimmel nach einer im Vorjahr erlittenen schweren Knieverletzung in einem fulminanten Finale in Griechenland, den Europameistertitel – ihren fünften – im Vollkontakt erringen können. Am Donnerstag lud die mehrfache Staats-, Europa- und Weltmeisterin zur EM-Feier in Purbach, wo sie auch ihren neuen Kickboxkalender 2017 präsentierte.

Unter anderem gratulierten Sportreferent Landeshauptmann Hans Niessl, die Landesräte Helmut Bieler und Astrid Eisenkopf und Rapid-Legende Andreas Herzog gratulierten persönlich.

Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht – hier gibt’s den Kalender: www.nicole-trimmel.at/