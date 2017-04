Besucher eines Freizeitparks in St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt Umgebung) hatten beobachtet, wie ein Mann einen Wagen knackte, teilte die Polizei am Montag mit. Der 37-Jährige flüchtete, wurde aber später zusammen mit zwei weiteren Personen gefasst.

Der Mann hatte gegen 15.45 Uhr ein geparktes Auto aufgebrochen. Als er bemerkte, dass Besucher des Parks ihn beobachtet hatten und sich näherten, flüchtete er ohne Diebesgut mit einem Pkw.

Der Wagen wurde in Jois (Bezirk Neusiedl am See) angehalten. Die drei ungarischen Fahrzeuginsassen - der 37-Jährige, eine 28-jährige Frau und ein 15-Jähriger - seien vorläufig festgenommen worden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft folge.