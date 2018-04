Stadtchef: Alkoholverbot in Eisenstadt trägt Früchte .

In Eisenstadt gilt seit Mai 2016 ein Alkoholverbot in der Fußgängerzone und deren Nebengassen. "Wir haben mit dem Alkoholverbot einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und sind überzeugt, dass es auch weiterhin Früchte trägt", zog Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) ein Zwischenresümee.