Die Förder-Diskussion zwischen Esterházy und dem Land Burgenland hatte nicht zuletzt dazu geführt, dass es im heurigen Sommer keine Opernproduktion im Steinbruch St. Margarethen geben wird. Nachdem sich Land und Esterházy auf eine neue Kooperation geeinigt haben, präsentierte man nun gemeinsam die geplante Oper: Im Steinbruch wird ab 10. Juli 2019 mit Mozarts „Zauberflöte“ ein Klassiker zu sehen sein.

Esterházy-Direktor Karl Wessely betonte in der gemeinsamen Pressekonferenz: „Die Wiederaufnahme der Oper im Steinbruch ist der Auftakt der neuen Zusammenarbeit zwischen Land und Esterházy. Dadurch konnte die Oper für die nächsten fünf Jahre gesichert werden.“ Landesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ): „Wir haben mit Esterházy wesentliche Schritte gesetzt. Die Oper für 2019 ist eines der Ergebnisse unserer intensiven Gespräche und steht für das vielseitige Kulturangebot im Burgenland.“

So wird in einzelnen Arbeitsgruppen nun auch geprüft, wie in der „Festivalregion Neusiedler See“ Synergien zwischen der Oper, dem Musikfestival „Herbstgold“ und den Seefestspielen Mörbisch geschaffen werden können. Die Wiederaufnahme der Oper ist auch für Landesrat Alexander Petschnig (FPÖ) „eine Bereicherung des Kulturangebotes auf höchsten Niveau“: „Es sollte nun ein gemeinsames Ziel sein, Synergieeffekte zu nutzen und Doppelgleisigkeiten zu vermeiden.“

„Das ist wichtig für die ganze Region“, so ÖVP Landesparteiobmann Thomas Steiner zur heutigen Ankündigungen der Esterházy Betriebe bereits 2019 „Die Zauberflöte“ in St. Margarethen spielen zu wollen. Er betont weiter: „Lange genug haben Wirtschaft und Gemeinden den Schaden getragen, den Ex-Landesrat Bieler, verursacht hat.“