An altem Brauchtum wird in Zillingtal festgehalten. So findet auch heuer wieder das Osterschnalzen am Ostersonntag statt. „Wenn die Kirchenglocke verstummt, beginnen wir mit dem Schnalzen“, erzählt der Ober-Osterschnalzer Andreas Gassner.

Ein alter Brauch wird gepflegt

Dabei handelt es sich um einen alten Brauch. „Früher ist der Hiata, der Hirte, mit seiner Peitsche durch den Ort gezogen, um darauf hinzuweisen, dass er die Kühe auf das Feld bringt“, schildert Gassner den Hintergrund. Dabei gab es für den Hirten von der Bevölkerung immer wieder Gaben. In abgewandelter Form schnalzen die Osterschnalzer auch heute noch. Bei den Gassners hat das Osterschnalzen jedenfalls schon eine lange Tradition. „Ich habe es von meinem Vater übernommen und der wieder von seinem Vater“, berichtet Andi Gassner.

1976 ließen die Gassners den Brauch wieder aufleben. Mittlerweile gehören den Osterschnalzern zwischen 14 und 16 Leute jeden Alters an. „Besonders freut es mich, dass sich auch viele Junge finden, um mit der Peitsche abwechselnd durch den Ort zu ziehen“, so Gassner. Mit den dabei gespendeten Gaben wurden unter anderem die Marterl saniert, eine Tafel beim Kriegerdenkmal oder die Kirchenbeleuchtung und -uhr angeschafft.