Ein besonderes Jubiläum feiern Margarethe und Matthias Tröstl: Am 2. Dezember ist es genau 50 Jahre her, dass sie sich vor einem Standesbeamten das Ja-Wort gaben. Nun erfüllt Matthias seiner Margarethe einen besonderen Wunsch: Sie heiraten auch kirchlich – auf die Minute genau fünf Jahrzehnte nach ihrer standesamtlichen Hochzeit.

„Es war immer wieder ein Thema zwischen ihnen“

Da beide bereits vor ihrer gemeinsamen Ehe mit anderen Partnern kirchlich verheiratet waren, ist das erst jetzt möglich. „Es war immer wieder ein Thema zwischen ihnen und auch in der Familie, aber es kam nie dazu“, erzählt eine der vier Töchter.

„Meiner Mutter war es wichtig. Da sie gläubig ist, hat sie sich gewünscht, auch vor Gott mit dem Mann, mit dem sie zusammen lebt, verheiratet zu sein. Das weiß mein Vater und machte ihr deshalb dieses Geschenk.“

Denn nach wie vor gehen die beiden auf die Wünsche des jeweils anderen ein – was sicher eine grundlegende Zutat für eine gelungene Ehe ist und vielleicht auch anderen ein Vorbild sein kann in einer Zeit, in der es immer seltener wird, dass Jubiläen dieser Art gefeiert werden.

„Sie ergänzen sich sehr gut“, so die Tochter, die auf diesem Weg schon jetzt mit der gesamten Familie herzlich gratuliert!