Kurz nach Geschäftsschluss rückten am vergangenen Samstag Polizisten auf den Parkplatz beim Merkur Markt in der Mattersburger Straße aus. Sie hatten es auf junge Autofahrer, die am Parkplatz ihre Runden drehen, abgesehen.

Ab und zu werden getunte Autos erwischt

„Die Polizisten sind mit einem Bus angerückt“, erzählt ein Augenzeuge, der von der benachbarten Tankstelle den Einsatz beobachtete. „Der Einsatz war im Zuge des landesweiten Planquadrats am vergangenen Wochenende“, ist vonseiten des Stadtpolizeikommandos Eisenstadt zu hören. Aber es kommt in regelmäßigen Abständen zu Kontrollen auf dem Merkur-Parkplatz.

„Den Anrainern ist es oftmals zu laut. Durch das dauernde Gasgeben fühlen sie sich in ihrer Ruhe gestört. Verständlich, denn das Lärmempfinden ist in der Nacht ein anderes als tagsüber“, versichert der Polizeibeamte.

Zu Anzeigen käme es in den seltensten Fällen. „Denn, wenn jemand dort nur mit seinem Auto steht, macht er nichts Unrechtmäßiges“, meint der Polizist. Aber, wenn jemand mit getuntem Auto unterwegs ist, gibt es für nichttypisierte Umbauten eine Strafanzeige.

Ruhiger ist es laut Polizei auf jeden Fall in den Straßen hinter dem Merkur-Markt geworden: „Durch die eingebauten Verengungen und die verstärkten Geschwindigkeitskontrollen wird dort nicht schnell gefahren.“