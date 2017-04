Neues Leben kommt wieder in die Eisenstädter Geschäftswelt. Zu Jahresbeginn ging Trafikantin Karin Schnöller in Pension, somit war die Fußgängerzone ohne Trafik. Die nächste Trafik gibt’s bis dato am Domplatz. Mit Mai kommt nun wieder eine Trafik in die Fußgängerzone, und zwar ins Haus Hauptstraße 24, neben Tschibo, erklärt Matthias Zachs von der IVB.

Tabak. In dieses Geschäftslokal zieht eine Trafik ein. | BVZ, Fischer

Der Tankstelle auf der Wienerstraße, gegenüber der Arbeiterkammer, wurde in den vergangenen Wochen bereits neues Leben eingehaucht. Nachdem sie seit 2015 stillstand, ist sie nun zur Selbstbedienungstankstelle umgebaut.

Auch die früher in die Tankstelle integrierte Werkstatt soll wiedereröffnet werden. Bereits am vergangenen Freitag feierte Shani Rumpler, der mit seiner Pizzeria Montana vom Kalvarienbergplatz in die Räume des ehemaligen „Café Advokat“ – ebenfalls auf dem Tankstellenareal – umgezogen ist, Eröffnung.