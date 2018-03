Zum 60-Jahr-Jubiläum der Seefestspiele Mörbisch setzt Peter Edelmann, der im vergangenen Frühling als neuer künstlerischer Leiter präsentiert wurde, auf Opulenz. Im Gespräch mit der APA brach er eine Lanze für Operetten-Hits, versprach Neuerungen beim Verkehrskonzept und präsentierte Pläne, wie das Publikum auch in Zukunft noch nach Mörbisch strömen soll.

Vor weniger als einem Jahr wurden Sie als neuer künstlicher Leiter präsentiert, nachdem die Intendanz von Gerald Pichowetz nicht zustande gekommen war. Wie ist es Ihnen bei diesem engen Zeitrahmen mit den Planungen ergangen?

Peter Edelmann: Es war Zeit genug, aber es war keine Zeit zu verlieren. Ende Mai war die Pressekonferenz und mit Anfang Juni habe ich mit der Planung für "Gräfin Mariza" begonnen. Zunächst war es wichtig, dass das Leading Team steht, damit die beginnen können, zu planen. Die "Gräfin Mariza" ist ja schon festgestanden. Aber der Titel war - neben der "Fledermaus", dem "Zigeunerbaron" oder der "Csardasfürstin" - auf meiner Liste beim Hearing. Von daher war es wunderbar, da musste man nicht lange nachdenken. Rückblickend kann ich sagen: Es ist alles gut gelaufen und wir sind guter Dinge. Der Kartenverkauf läuft sehr gut.

Apropos Zeitdruck: Bei Ihrer Bestellung waren Sie noch Institutsvorstand an der Musikuniversität...

Ich bin nach wie vor Professor und habe eine Gesangsklasse. Das geht sehr gut zusammen. Den Institutsvorstand habe ich zurückgelegt. Das wäre nicht gegangen.

Welche großen Weichen gilt es für die Zukunft der Seefestspiele zu stellen?

Man muss die Operetten in Mörbisch so spielen, wie man sie hier im Schlosstheater (wo die Pressekonferenz stattfand, Anm.) nicht spielen kann. Der Platz ist entscheidend. Der See, die Seebühne, das Umfeld, die Landschaft und das Open Air. Man kann die Operette dort spielen wie sonst nirgends. Das ist ein Riesenvorteil. Da muss man keine Weichen stellen. Es ist eine Show, ein Event, es gibt ein Feuerwerk, die Wasserspiele, die Größe, die Massen auf der Bühne - das macht das aus. Man muss natürlich die Fantasie spielen lassen. Ich wollte für diese "Mariza" etwas haben, wo die Leute sagen, "das war noch nie da".

Und aus programmatischer Sicht?

Wir wollen in den nächsten Jahren "Erste Stücke" spielen, und zwar so, wie sie im Libretto und vor allem im Klavierauszug stehen. Ich halte von Neudeutungen von Operetten gar nichts. Daher bin ich sehr glücklich, weil das ist in Mörbisch auch nicht gefragt. Das können Stadttheater machen, die können Ausgrabungen spielen oder neu komponierte Operetten. Wir spielen die Operetten-Hits, das erwartet glaube ich das Publikum. Das Konzept funktioniert seit 60 Jahren. Man kann zwar sagen, die Zeiten haben sich verändert, aber die haben sich ständig verändert. Daher bin ich demgegenüber positiv eingestellt und denke, dass das gut funktionieren wird.

Wie sieht es mit dem Optimierungsbedarf bei der Infrastruktur in Mörbisch aus, Stichwort Parkplatzsituation?

Ich bin zwar künstlerischer Direktor, interessiere mich aber für alles. So haben wir etwa heuer einen neuen Kulinarik-Partner, auch der Parkplatz ist mir sehr wichtig. Es nützt nichts, wenn die Produktion gut war, aber die Leute das Gefühl haben, dass sie nicht wegkommen. Da wollen wir mit Information gegensteuern. In zwei, drei Jahren soll es dann ein ganz neues Parkplatz-Konzept geben. Viele kommen auch mit dem Schiff, was noch viel entspannter ist.

Sie haben heuer erstmals auch eine Kinder-Version im Programm. Wie steht es um die Zukunft der Operette? Muss man um sie fürchten?

Überhaupt nicht. Wir sind hier im Schlosstheater Schönbrunn, einem Produkt der Monarchie. Kalman ist ein Produkt der Monarchie. "Gräfin Mariza" ist in der Zwischenkriegszeit entstanden, in Zeiten, wo Kriege vor der Haustüre waren hier in Europa. Die Operette ist unser österreichisches Kulturgut. Sie wurden hier komponiert und uraufgeführt. Also haben wir die verdammte Pflicht, sie zu spielen. Da sehe ich mich auch als Botschafter. Auch nach außen.

Welche weiteren Publikumsschichten haben Sie im Blick?

In Mörbisch wird man sich Übersetzungen des Textes auf sein Smartphone oder Tablet holen können, so können auch ausländische Gäste angesprochen werden. Für die Kinder-Operette gibt es über 2000 Anmeldungen. Ich wünsche mir, dass wir sie infizieren mit dem Operetten-Virus, damit es weitergeht. Es ist vielleicht in den letzten 20 Jahren auf dem Sektor weniger passiert, da müssen wir jetzt Geld in die Hand nehmen und etwas aktiver sein. Und den Leuten sagen: "Hallo, uns gibt's! Kommt und schaut euch das an!".

(Das Gespräch führte Sonja Harter/APA)