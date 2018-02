Hallenbad : Montag, 12. Feber und Mittwoch, 14. Feber, jeweils von 8.00 bis 21.00 Uhr

: Montag, 12. Feber und Mittwoch, 14. Feber, jeweils von 8.00 bis 21.00 Uhr Kunsteisbahn: Dienstag, 13. Feber und Donnerstag, 15. Feber, jeweils von 9.00 bis 20.00 Uhr

„Das Angebot den Eislaufplatz und das Hallenbad an zwei Tagen gratis nutzen zu können, wurde in den vergangenen Jahren so gut angenommen, dass wir uns entschieden haben, dies auch heuer fortzuführen. Die neu überdachte Eislauffläche macht das Angebot dabei noch attraktiver“, erklärt Bürgermeister Thomas Steiner.

Schiurlaube sind in den vergangenen Jahren zu einem recht kostspieligen Unterfangen geworden, das für manche Familien zur finanziellen Herausforderung wird. Mit dieser Spezialaktion in den Semesterferien möchte Bürgermeister Thomas Steiner all jenen, die die schulfreie Zeit in der Landeshauptstadt verbringen, Spaß und Action ermöglichen.