Mut machen, den Frauen einen unvergesslichen Tag und tolle Erinnerungsfotos schenken, gleichzeitig aber auch Spenden für die Krebshilfe sammeln, sind Julia Mezgolits und Catharina Flieger eine Herzensangelegenheit. Aus diesem Grund arbeiten die Beiden an einem Kalender, für den am vergangenen Wochenende im Atelier von Paul Szimeck ein Fotoshooting stattfand.

Perfekt ins Bild gerückt. Fotografin Julia Mezgolits (l.) fotografierte Roswitha für den Kalender. | Doris Fischer

Die Models, alles Frauen, mit einem besonderen Hintergrund: Sie sind an Krebs erkrankt und in Behandlung. Unter dem Titel „12 Gesichter, 12 Geschichten“ ließen sie sich von Fotografin Julia Mezgolits ablichten.

Zuvor sorgte Catharina Flieger noch für das passende Make-up. „Es ist als ob Ostern, Weihnachten, Geburtstag und alle Feiertage zusammen fallen würden“, fasst eines der Models, Roswitha Schlögl-Schumeth, zusammen. Einfach einen Moment lang die Krankheit vergessen.

„Bevor es ans Shooting ging, gab es ein gemeinsames Frühstück in Mamas Laden in Steinbrunn. Es war ein Kennenlernen, tolle Verbindungen sind entstanden“, freuen sich Julia und Catharina über den Erfolg. Das Ergebnis der beiden Nachmittage wird in einem Kalender zusammengefasst. „Vorne ist das Foto zu sehen und hinten die persönliche Geschichte dazu zu lesen“, betont Julia.