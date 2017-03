Siegendorf

Daraus entnahmen mehrere Werkzeuge, die sie zum gewaltsamen Eindringen in zwei Geschäftslokale verwendeten. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Nachdem die Täter in zwei Geschäftslokale eingedrungen waren, durchsuchten sie die Räume nach Bargeld und stahlen eine Kellnerbrieftasche sowie weiteres Bargeld, das sich in diversen Läden der Anrichten befand. Als sie in einem Nebenraum versuchten, Glücksspielautomaten aufzubrechen, lösten sie einen Alarm aus, wodurch die Polizei verständigt wurde. Sie dürften jedoch das Eintreffen der Streifenwagen bemerkt haben und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.