Anekdoten und Geschichten aus der Politik, aber auch von Stammtischen des Landes, hat Walter Prior in seinem Buch „Rückblicke“ gesammelt. Als Landtagspräsident außer Dienst und vormaliger Bürgermeister Siegendorfs hat er einiges erlebt, und so fiel es ihm auch nicht schwer, die Seiten zu füllen: „Ich hätte noch 5.000 Seiten schreiben können“, lacht er.

In erster Linie wollte Walter Prior damit „geistig rege bleiben“, wie er selbst sagt, denn „im Alltag bin ich nicht ganzjährig ausgelastet, und es war eine schöne Freizeitbeschäftigung“, so Prior. Ebenfalls besonders an dem Werk: „Es gibt nur eine begrenzte Auflage, weil ich es nur in meinem Freundeskreis verschenken will“, erklärt Prior.