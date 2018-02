20. Eisenstädter Autofrühling.

Der Eisenstädter Autofrühling bringt Topmodelle

Jubiläum | Bereits zum zwanzigstenmal laden Eisenstädter TOP-Autohäusern zum Eisenstädter Autofrühling in ihre Autohäuser.

Natürlich macht ein Besuch der Autohäuser auch den Kindern Spaß. | zVg

Mit Tagen der offenen Türen feiern die Eisenstädter TOP-Autohäusern von Freitag, 9. bis Sonntag, 11. März 2018 das 20-Jährige Jubiläum des Eisenstädter Autofrühlings. Seit 1999 veranstalten die Eisenstädter TOP-Autohäuser schon den Eisenstädter Autofrühling. Der Eisenstädter Autofrühling ist auch heuer wieder Themenführer!

10 Autohäuser mit 320 Mitarbeitern!

Die ARGE der Eisenstädter TOP-Autohäuser repräsentieren 10 Autohäuser mit insgesamt 24 Automarken am Standort Eisenstadt. In Summe sind bei diesen zehn Autohäusern 320 MitarbeiterInnen beschäftigt, davon 38 Lehrlinge und 162 in den Werkstätten. Während der Tage der offenen Türen präsentieren die Autohäuser, eine große Vielzahl an Modellneuheiten, Sondermodellen und alternativ betriebene Fahrzeuge. Ein großes Gewinnspiel und zahlreiche Angebote der einzelnen Häuser runden das Angebot des Jubiläums-Autofrühling ab! Ein zusätzlicher Schwerpunkt wird ein Rückblick auf die vergangenen zwanzig Jahre sein. Gezeigt wird u.a. was vor 20 Jahren Stand der Technik beim Auto war und wie sich dies heute im Jahr 2018 zeigt. Aber auch interessante Präsentationen zum Thema warten auf die Besucher! Schau aufs Burgenland beim Eisenstädter Autofrühling! Arbeitsplätze sichern, Kaufkraft stärken und Wirtschaftsstandort erhalten! Unter dem Motto „Schau aufs Burgenland!“ wurde von der Wirtschaftskammer Burgenland eine Kampagne gestartet, die Bewusstsein für den Einkauf im Burgenland schaffen und die Kaufkraftbindung erhöhen soll. Diese Kampagne wird auch beim 20. Autofrühling durch die Eisenstädter TOP-Autohäuser unterstützt. Der 20. Autofrühling findet durch Unterstützung von Sponsoren und Kooperationspartnern, wie der Wirtschaftskammer, der Donau-Versicherung und der Allianz Versicherung statt. Präsentationen im Interspar Haidäckerpark, EZE Eisenstadt, McDonalds unterstützen die Bewerbung für den Event. Natürlich bieten die einzelnen Autohäuser zusätzlich zu den Modellneuheiten 2018 ein vielfältiges Programm bei den Tagen der offenen Türe an.

Der neue Mitsubishi Eclipse Cross

zVg



Bei Denzel Eisenstadt wird der neue Mitsubishi Eclipse Cross präsentiert. Markante Linien. Prägendes Heck. Wie ein Athlet, überholt der Eclipse Cross jeden und lässt die Zuschauer atemlos hinter sich. Der neue Volvo XC40 ist einzigartig. Ein typischer Volvo und doch ganz anders. Mittels einer Präsentation wird 20 Jahre zurück und auch in eine mögliche automobile Zukunft geblickt. Auch die alternativbetriebenen Automodelle von Hyundai und Mitsubishi werden präsentiert.

Neu im Autohaus Nemeth

zVg

Das Autohaus Nemeth zeigt den neuen KIA Stinger. Die imposante Limousine leistet bis zu 370 PS und sieht dank coupéhafter Linie edel aus. Der neue KIA Stonic steckt voller überzeugender Argumente. Auch der neue KIA Niro Plug-in wird erstmals im Autohaus präsentiert. Auch die PEUGEOT SUV-Modelle sind bei Nemeth zu bestaunen. Neu im Autohaus ist auch der ALFA ROMEO Stelvio. Der Stelvio verbindet Komfort und Vielseitigkeit eines SUV mit der Performance eines hochmodernen Sportwagens. Auch Peugeot Modelle im Vergleich der Jahrzehnte werden präsentiert. Das Angebot an alternativbetriebenen Fahrzeugen wird mit den KIA und PEUGEOT Elektro- und Hybrid-Modellen abgedeckt.

Der Mazda CX-5

zVg

Im Autohaus Jagis ist der neue Mazda CX-5 ausgestellt. Die preisgekrönte Designsprache „KODO - Soul of Motion“ verleiht dem neuen Mazda CX-5 Schönheit, Raffinesse und Stärke. Der MAZDA Takumi Sondermodelle könne auch bei Jagis vorgefunden werden. In Japan und bei Mazda steht Takumi dabei für herausragende Handwerkskunst. Auch wie sich die Motoren und Antriebstechniken entwickelt haben zeigt eine Präsentation. Optional bietet Suzuki beim Swift, Baleno und Ignis auch ein neues Mild-Hybrid-System an.

Der dritte XC im Programm

Volvo | Die XC-Familie bekommt Nachwuchs: den XC40. Die Schweden verpassen ihrem kleinsten SUV deutlich mehr Kanten und Charisma als den größeren Modellen XC60 und XC90.

Volvo

Alter Schwede! Die haben aber einen guten Lauf: Im Vorjahr konnte Volvo zum dritten Mal in Folge einen weltweiten Verkaufsrekord einfahren.

Erfolg macht sexy, selbstbewusst. Mit dem XC40 verfügen die Schweden erstmals in der Unternehmensgeschichte über drei neue globale SUV-Modelle in dem am schnellsten wachsenden Marktsegment. Der Kompakt-SUV ist das erste Modell auf der modularen Volvo-Fahrzeugarchitektur CMA (gemeinsam mit Konzernmutter Geely entwickelt). Sie bildet die Basis aller künftigen Modelle der 40er-Baureihe einschließlich vollelektrischer Fahrzeuge. Der XC40 bringt auch die preisgekrönten Sicherheits-, Konnektivitäts- und Infotainment-Lösungen aus den (neuen) 90er- und 60er-Modellen in das Kompakt-SUV-Segment (mit dem Pilot Assist kann man bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h teilautonom fahren). Satt und breit steht der 4,43 Meter lange Fünftürer auf der Straße, er ist kein verwaschener Crossover, sondern ein echter SUV (mit 21 Zentimetern Bodenfreiheit).

Neu: Volvo XC40

Elegant und zugleich frech: XC40. Das Kontrastdach sowie die coolen Heck- und Frontscheinwerfer lassen ihn auch optisch sehr dynamisch wirken.

| Volvo



Start & Preis. Ab sofort bestellbar, Markteinführung im März. Diesel:

D4 AWD (190 PS) ab 44.587 e, Benziner: T5 AWD (247 PS) ab 46.353 e – immer mit Acht-Gang-Automatik. Ab März bestellbar: 150-PS-Diesel (D3) ab 33.700 e und 156-PS-Benziner (T3) ab 31.600 e. 2019 folgt ein Plug-in-Hybrid, später ein Elektro-XC40.

Kampers Neuheiten

zVg



Das Autohaus Kamper präsentiert zahlreiche Modellneuheiten. Der neue Tiguan Allspace hat einiges zu bieten. Die markanten Rückleuchten tragen dazu bei, dass der Tiguan Allspace auch in der Heckansicht eine gute Figur macht. Als erster Volkswagen Crossover verbindet der neue T-Roc die Souveränität eines SUV und die Agilität eines Kompakten. Der neue Polo ist nicht nur deutlich gewachsen, er überzeugt auch mit einem neuen, dynamischen Design. Mit seiner klaren Formensprache und eleganten Linienführung findet er die perfekte Balance zwischen Design und Funktion. Er überzeugt mit komfortablen, sicheren und modernen Features. Kurz: Der Polo macht Lust darauf, ihn zu fahren! Der AUDI A7 Sportback ist Botschafter einer revolutionären Designsprache und trägt gleichzeitig klassische quattro Gene in sich. Willkommen in der Zukunft mit dem neuen AUDI A8. Vorsprung ist das Versprechen. Nie zuvor konnten es so umfassend, so weitreichend eingelöst werden, wie mit dem neuen Audi A8. Der neue SEAT Arona ist ein City-SUV geschaffen für die Mutigen. Der neue SEAT Ateca stellt sich dem Alltag selbstbewusst mit einem prägnanten und dynamischen Stil, den er aus der markanten Linienführung seiner Karosserie zieht.

Die Škoda SUV-Modellreihe bekommt Zuwachs. Der neue ŠKODA SUV heißt KAROQ. Bereits die äußere Form, die veränderte Linienführung und die gewachsenen Abmessungen lassen erkennen, dass hier ein komplett neues Fahrzeug steht. Škoda fächert auch das Kodiaq-Angebot weiter auf.

Der SUV ist auch in den Ausstattungen Scout und Sportline zu haben. Beide Versionen debütierten beim Autosalon in Genf. Zum 20. Autofrühlings trifft bei VW Kamper der Käfer auf den Beatle. Zwischen diesen beiden VW Modellen liegen 33 Jahre, 116 PS, ca 400 Kilogramm und sehr, sehr viel Innovation.

Koinegg Alaskan

zVg

Das Autohaus Koinegg präsentiert heuer den neuen RENAULT Alaskan. Der ALASKAN Pick-up verkörpert Markenidentität mit Kraft und Ausstrahlung. Mit dem neuen NISSAN LEAF ohne CO2-Emissionen beim Fahren erlebt man den Kick unmittelbarer Beschleunigung, und dank der größeren Reichweite von bis zu 415 km (nach WLTP) kommt man immer weiter und können einfach von zu Hause aufgeladen werden. Der neue DACIA Duster, ein moderner und robuster SUV, bietet ein einzigartiges Fahrerlebnis. Zum 20. Autofrühling zeigt das Autohaus Koinegg mit dem Renault Clio und Capture Twenty spezielle Sondermodelle. Während der „Tage der offenen Türe“ kann die neueste Aroundview Monitor-Technologie, zum Beispiel bei Fahren ohne Sicht durch die Frontscheibe, bei einem Parcours im Autohaus Koinegg Gelände getestet werden. Auch der neueste Einpark-Assistent kann probiert werden. Mit Renault Zoe und Nissan Leaf ist Renault/Nissan Marktführer in Europa und in Österreich. Der neuen Leaf räumt, gemeinsam mit Zoe, viele Vorurteile aus dem Weg und mit 400 km Reichweite können alle Argumente, die gegen die Elektromobilität sprechen beseitigt werden. Natürlich sind auch die weiteren Renault und Nissan Modelle mit alternativen Antrieben bei Koinegg.

Der neue FORD EcoSport kommt

Der neue FORD EcoSport ist ein Multitalent, das mit mit smarten Technologien ausgestattet ist.

zVg

Ford Weintritt präsentiert ebenfalls die neuesten Ford Modelle. Modernes Design, ausgeprägte Funktionalität, überzeugende Fahrleistungen:

Der neue FORD EcoSport ist ein wahres Multitalent. Zudem ist er mit zahlreichen smarten Technologien ausgestattet, die ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit gewährleisten. Modernes Design, wegweisende Technologien und ein dynamisches Fahrerlebnis, das garantiert begeistern wird: Der neue FORD Fiesta wurde in jeder Hinsicht weiterentwickelt. Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass der FORD Transit Custom höchste Material- und Verarbeitungsqualität mit Zuverlässigkeit und der für den gewerblichen Einsatz notwendigen Robustheit kombiniert. Die ST-Line bietet ein Maximum an Energie und Begeisterung. Sie ist der Inbegriff von sportlichem Design bei Ford, erhältlich bei zahlreichen Ford Modellen.

Im Autohaus Weintritt wird auch das Ford SYNC 3 präsentiert. Das innovative System wurde jetzt weiterentwickelt: Das neue HD-Touchscreen-Display verschafft einen schnellen Überblick über alle Funktionen.

