Wo shoppen Spaß macht.

EZE feiert 15-jähriges Jubiläum

Eisenstadt | Im heurigen Jahr feiert das EZE sein 15-jähriges Bestandsjubiläum mit einem großen Auto-Gewinnspiel. Vom von 3. bis 5. Mai 2018 finden die Jubiläums-Shopping Tage statt.

Im EZE geht es das ganze Jahr über ordentlich rund. Das Einkaufen macht hier der ganzen Familie Spaß.

Die kleinen Gäste können sich im Kinderparadies austoben, das schon in Kürze in neuem Glanz erstrahlen wird. Beim monatlichen EZE-Family Day können Eltern ganz entspannt Shoppen, während ihre Kinder in der großen Hüpfburg, beim Basteln, Malen oder Schminken betreut werden. Noch dazu sorgen regelmäßig besondere Gäste für eine kleine Überraschung – vom Osterhasen über den Nikolo bis zum Christkind stattet jeder dem EZE gerne einen Besuch ab. Das EZE bietet ein Angebot an Shops & Gastronomie – insgesamt 35 unterschiedliche Einkaufsmöglichkeiten. Und das alles unter einem Dach – im Winter schön warm und im Sommer gut gekühlt. Noch dazu entfällt die lästige Parkplatzsuche. Das macht das Shoppen richtig angenehm. Und als Mitglied des neuen „Club EZE“ kann man das ganze Jahr über von exklusiven Angeboten profitieren.

Im heurigen Jahr feiert das EZE sein 15-jähriges Bestandsjubiläum mit einem großen Auto-Gewinnspiel und von 3. bis 5. Mai 2018 finden die Jubiläums-Shopping Tage mit ganz besonderen Angeboten statt. Das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen!

Osterspaß für die ganze Familie

McArthurGlen Designer Outlet Parndorf | Tolle Geschenkinspirationen, neueste Frühlingstrends und ein buntes Shopping-Programm für Groß und Klein.

Langsam wird es wärmer, die ersten Frühlingsboten blühen und auch Ostern ist nicht mehr weit – eine bunte Osterwoche im McArthurGlen Designer Outlet Parndorf, die von 26. bis 31. März stattfindet, zaubert frühlingshafte Stimmung und punktet mit tollen Angeboten um minus 30 bis 70 Prozent auf begehrte Luxus-, Lifestyle- und Designermarken wie Karl Lagerfeld, Hallhuber, Roberto Cavalli, Desigual oder Guess. Unter den rund 160 Designerstores locken auch begehrte Sportbrands wie Arc’teryx, Adidas, Jack Wolfskin, Mammut, Nike, Puma, Reebok, The North Face oder Peak Performance und machen mit trendigen Produkten Vorfreude auf die schönste Jahreszeit des Jahres. Neben frühlingshafter Damen- und Herrenmode finden man auch Lieblingsstücke für Kinder von klein bis groß, Accessoires, Schmuck, Taschen, Wohnaccessoires, Glas und Porzellan. All jene, die noch auf der Suche nach passenden Geschenken für ihre Liebsten sind, sind im McArthurGlen Designer Outlet Parndorf genau richtig. Für die Naschkatzen gibt es zahlreiche Leckereien von Manner, Lindt und La Cure Gourmande Hungrige Shopping-Gäste können sich außerdem mit kulinarischen Highlights aus dem Austrian Food Truck sowie dem Seeteufel Truck, als auch dem gerade erst eröffneten Kult-Asiaten wagamama verwöhnen lassen. Der Osterhase höchstpersönlich stattet dem Center einen Besuch ab, um süße Überraschungen zu verteilen und für österliches Ambiente zu sorgen. Auf die kleinen Besucher wartet ein spannendes Programm im Dinoland: Gemeinsames Basteln und eine aufregende Ostersuche stimmen auf das kommende Fest ein. „Beim Osterfest erwartet unsere Besucher ein buntes Programm für die ganze Familie“, erklärt Mario Schwann, Center Manager McArthurGlen Designer Outlet Parndorf. „Viele Gäste nutzen die Karwoche für ausgedehnte Einkäufe, deshalb stimmen wir mit einem Oster-Rahmenprogramm auf das bevorstehende Fest ein und bieten angesagte Modetrends zu tollen Preisen. So kommen Osterliebhaber und modebewussten Besucher ganz auf ihre Kosten. Und auch die kleinen Gäste sind im Dinoland bei Osterbasteleien und Eiersuche bestens aufgehoben.“

Entspanntes Shopping im FISCHAPARK Wiener Neustadt!

WR. NEUSTADT Shopping, Unterhaltung und Wohlfühlatmosphäre – das alles und noch viel mehr findet man heutzutage in Shopping-Centern wie dem FISCHAPARK in Wiener Neustadt ganz bequem unter einem Dach.

Dadurch ist der FISCHAPARK mittlerweile zum beliebten Treffpunkt der Region geworden. Mit seinem vielseitigen Shoppingangebot mit über 1.000 trendigen Marken bleiben keine Shoppingwünsche offen. Innovative Gastronomiebetriebe mit nationaler sowie internationaler Küche bieten die ideale Möglichkeit für eine kleine Stärkung zwischendurch und laden mit ihrer großen Auswahl an traditionellen und exotischen Speisen zum Verweilen ein. Die moderne Architektur des FISCHAPARKs sorgt mit viel Tageslicht und gemütlichen Sitzmöglichkeiten für das richtige Ambiente. Nicht nur 120 Shops aus den Bereichen Mode, Kosmetik, Technik und Lifestyle sondern auch spannende Events und Attraktionen warten auf die Besucher des FISCHAPARKs.

Die 1.800 gratis XL-Parkplätze sowie Services wie gratis WLAN und Handyladestationen runden das stressfreie Shopping-Erlebnis ab.

Die Kids können sich einstweilen in der bunten Erlebniswelt Planet Lollipop auf über 500m² austoben. Egal ob in der kreativen Bastelstation, in der kuscheligen Leseecke oder am abenteuerlichen Indoor-Spielplatz, hier gibt es jede Menge Spaß und Action, während Mama & Papa entspannt den Einkauf erledigen. Der Planet Lollipop verfügt zudem über 2 separate Partyräume, in denen im Jahr 2017 rund 700 Geburtstagspartys veranstaltet wurden. Die Betreuung der Kinder erfolgt durch ein kompetentes und engagiertes Team. Special-Events wie Wissen zum Anfassen, Kasperl und Co. sorgen für jede Menge Spaß und Abwechslung und bieten den Kindern spannende Einblicke in verschiedene Themen aus den Bereichen Wissenschaft, Kunst und Kultur.

Ein weiteres Highlight im FISCHAPARK bietet die über 3 Stockwerke gehende Riesenrutsche mit einer Länge von 15 Metern Rutschvergnügen für Groß und Klein. So wird der Einkaufstrip in den FISCHAPARK zum Erlebnis für die ganze Familie.

Nähere Informationen finden Sie unter www.fischapark.at.

