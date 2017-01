Mit Video! Kindermaskenball im E_Cube in Eisenstadt .

Mitte Jänner startete die ÖVP die Ballsaison für die Kleinsten. Die ÖVP Gemeinderätinnen organisierten ein lustiges Faschingsfest im E_Cube in Eisenstadt. Weitere Kindermaskenbälle gibt’s am 5. Februar im Hotel Burgenland, am 24. Februar im Schloss, am 26. Februar im KUZ und am 27. Februar im Dompfarrzentrum.