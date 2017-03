Der Landessportbeirat hat 596.369 Euro an Sportförderungen genehmigt. „Davon fließen rund 300.000 Euro an Sportvereine und Sportverbände mit Sitz im Bezirk Eisenstadt. Auch wenn ein Großteil der Gelder von den überregionalen Sportverbänden an die Mitgliedsvereine verteilt wird, profitiert der Bezirk Eisenstadt besonders stark von der Unterstützung des Landes!“, erklärt SPÖ-Sportsprecher Robert Hergovich.

Am höchsten gefördert wird dabei ein Projekt in der Landeshauptstadt, freut sich Eisenstadts SPÖ-Vizebürgermeister Günter Kovacs: „Derzeit verfügt die Landeshauptstadt über keine Tennishalle. Die Sportförderung des Landes für die neue ASKÖ-Tennishalle hilft, diesen sportpolitischen Missstand in Eisenstadt zu beheben.“

Bei Gesamtkosten von rund einer Million Euro für die neue Halle wird der ASKÖ von Land und Stadt mit rund 200.000 Euro unterstützt. „Vom Sportbeirat des Landes wurden jetzt 65.630 Euro genehmigt. Unterstützt wird damit die Errichtung der Tennisplätze, der Kabinen, der behindertengerechten WCs und der Heizungsanlagen“, so Kovacs.

Auch die Überdachung der Eisfläche im Allsportzentrum wird vom Land unterstützt – genehmigt wurden bereits 44.800 Euro. Für die Errichtung einer Leichtathletik-Anlage hat das Land ebenfalls seine Unterstützung bekräftigt.