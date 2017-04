Mit einer fetten Release-Party feierte Sebastian Edelhofer nun die „Geburt“ seiner ersten EP: Auf „Party. Love. Heartbreak.“ feiert der St. Margarethener Singer-Songwriter in fünf Songs aus eigener Feder das Leben und die Liebe – teils einfühlsam, teils pop-rockig frech. Dabei kam es eher zufällig zu seinem Erstling.

„Ich habe Producer Alexander Schuster beim Bandwettbewerb kennengelernt, ihn in seinem Tonstudio besucht und einfach mal einen eigenen Song gespielt. Der ging so los, dass wir dann gesagt haben, da sollte man eine ganze EP mit eigenen Songs machen“, so Edelhofer, der sich für seinen Erstling jede Menge Unterstützung holte.

So versüßt die Sängerin Moni Rose das Duett „By my Side“, und „NA15“-Frontmann Edi Mastalski schrieb für „Let‘s get away“ sogar einen eigenen Rap. Nun geht es auf Promo-Tour durchs Burgenland, wo Edelhofer seine Live-Qualitäten zeigt.