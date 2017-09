Erntedankumzug trotzte Wetter .

Der Regen am vergangenen Sonntag konnte der Begeisterung der Teilnehmer am Erntedankumzug in St. Margarethen nichts anhaben. In Gummistiefeln und Regenpelerinen genossen sowohl die mit geschmückten Anhängern mitfahrenden Vereine als auch hunderte Besucher das Fest.