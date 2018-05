Eine Studie untersuchte nun die Auswirkungen der Förderungen auf das Unternehmen. Laut Studienautor Andreas Kreutzer fällt die Förderbilanz für den Familypark "klar positiv" aus.

Am Mittwoch wurden die Ergebnisse der vom Regionalmanagement Burgenland (RMB) in Auftrag gegebenen Studie des Marktforschungsinstitut Kreutzer Fischer & Partner präsentiert. Das Unternehmen bekam von 2012 bis 2017 Fördermittel von knapp 2,9 Mio. Euro. "Die Förderungen, die wir hier untersucht haben, die kommen zum überwiegenden Teil aus dem EU-Förderprogramm 'EFRE', also dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung", erläuterte der Studienautor bei einer Pressekonferenz in St. Margarethen.

Der Freizeitpark, der sich im vergangenen Jahr über mehr als 622.000 Besucher freute, investierte in den vergangenen Jahren in Summe rund 19 Mio. Euro." In diesem Zeitraum, wo die Förderung von (fast, Anm.) drei Millionen ausbezahlt worden ist, ist gleichzeitig die Steuerleistung im gleichen Ausmaß gestiegen - nämlich um drei Millionen Euro. Das heißt im Grunde genommen wurde die Förderung bis zum heutigen Tag eigentlich schon komplett zurückgezahlt über die Steuerleistung. Und alles was jetzt an zusätzlicher Steuerleistung kommt, ist sozusagen ein Gewinn", erklärte Kreutzer.

Laut der Berechnung vom zuständigen Landesrat Alexander Petschnig (FPÖ) werden "mit einem gegebenen Fördereuro sechseinhalb Euro an Investitionsvolumen ausgelöst". "Das ist im Tourismusbereich eine hervorragende Kennzahl. Man sieht was hier an Wertschöpfung passiert."

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) gratulierte dem Familypark zum 50. Geburtstag. Dieses Jubiläum zeige, "dass dieses Unternehmen Tradition hat. Und genau diese Verbindung zwischen Tradition einerseits, nämlich 50 Jahre am Markt bestehen zu können und jährlich Innovation zu liefern und Investitionen zu tätigen, das glaube ich, ist eines der Erfolgsrezepte: Tradition, Innovation und Investition."

Das Areal des Familyparks umfasst 145.000 Quadratmeter. Während der Saison von April bis Mitte Dezember werden bis zu 250 Mitarbeiter beschäftigt. Die Erlöse betrugen 2017 15,7 Mio. Euro, die Steuerleistung lag bei 4,1 Mio. Euro.