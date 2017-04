Endlich gibt es eine fixe Lösung für das nach der Zielpunkt-Pleite seit Februar 2016 leerstehende Geschäftslokal an der Ortsausfahrt von St. Margarethen: Im November wird Spar auf dem Areal der ehemaligen Zielpunkt-Filiale einen neuen Markt in der Ortschaft eröffnen.

Dies wird auch von Spar selbst bestätigt, allerdings sei noch einiges offen, heißt es aus der Konzernzentrale, die sich daher noch nicht zu weiteren Details äußern wollte.

Wie auch bereits im Rahmen einer Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Eduard Scheuhammer bestätigt wurde, wird das ehemalige Zielpunkt-Geschäft abgerissen und das Areal mittels Grundstückskäufen vergrößert. Die für den Bau notwendigen Umwidmungen von Dorfgebiet und Betriebsgebiet sollen im Juni dem Raumplanungsbeirat des Landes vorgelegt werden.

Was aus der derzeitigen Filiale in der St. Margarethener Hauptstraße wird, von der man dann mit allem Drum und Dran umziehen will, darüber hält man sich bei Spar ebenfalls noch bedeckt.