An vier Tagen können sich die Besucher in Weihnachtsstimmung versetzen lassen und den Familypark in winterlichem Ambiente entdecken. Zauberhafte Wesen, Engel, der Weihnachtsmann und viele weitere stimmungsvolle Überraschungen erwarten die Gäste. Natürlich können auch die Tiere des Streichelzoos besucht und verwöhnt werden. Donnerstag, Freitag und Samstag findet mehrmals täglich eine Weihnachtsshow statt.

„Halloween ist nun bereits seit 3 Jahren erfolgreicher Fixpunkt im Eventkalender des Familyparks. Nun wurde es Zeit, den Gästen des Parks wieder etwas völlig Neues zu bieten. Kleine und große Besucher können sich auf einen wunderschön dekorierten Park mit vielen Besonderheiten freuen, die so richtig Vorfreude auf Weihnachten machen. Unsere Veranstaltung ist kein klassischer Adventmarkt. Neben Punschhütte und Maroni gibt es ein vielfältiges Angebot für Kinder“, erläutert Familypark Direktorin Ulrike Müller das Konzept der Veranstaltung.

" Sicherheit der Gäste ist natürlich oberstes Gebot"

Ein Großteil des Parks wird geöffnet sein. Witterungsbedingt werden so viele Attraktionen wie möglich in Betrieb genommen. Die Sicherheit der Gäste ist natürlich wie immer im Familypark oberstes Gebot. Ein vom Familypark beauftragtes Sicherheitsteam wird am Einlass und im Park präsent sein.

Abgerundet wird das Eventkonzept von einem weihnachtlichen Angebot in der Gastronomie. Klassiker wie Maroni, gebrannte Mandeln und Glühwein wird es ebenso geben wie weihnachtliche Schmankerl.

Öffnungszeiten:

8. – 11. Dezember, täglich von 11-20 Uhr

Kassenschluss 18 Uhr

Eintrittspreis von 3-99 Jahren: € 16,00

Mit der Jahreskarte ist der Eintritt frei!

Tickets sind vor Ort und über den Online-Shop des Familyparks erhältlich.