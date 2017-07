Regen sekkierte die Premierengäste von Rigoletto im Steinbruch St. Margarethen. Doch das minderte nicht den optischen und musikalischen Genuss der in St. Margarethen geboten wird!

Philippe Arlaud, der für Regie, Bühne & Licht verantwortlich ist, verführte die Gäste mit opulentem Bühnenbild und genialen Ideen mit Projektionen und ähnlichem. Rigoletto ist noch bis zum 19. August zu sehen. Die besten Bilder von der Premiere seht ihr in der BVZ am kommenden Mittwoch, bei uns könnt ihr euch schon mal durchklicken.

Der Inhalt des Stücks: Rigoletto ist der bucklige Hofnarr des Herzogs von Mantua, eines notorischen Frauenhelden. Stets macht sich der Narr über die Opfer des Herzogs, deren gehörnte Ehemänner und leidende Väter lustig.

Die Höflinge wollen dem Narren einen Denkzettel verpassen und entführen seine vermeintliche Geliebte Gilda, die in Wahrheit jedoch seine Tochter ist. Als Rigoletto Gilda am Hof findet, gesteht diese, sich in den Herzog verliebt zu haben. Der Narr, der nun seine eigene Tochter ihrer Ehre beraubt sieht, entschließt sich, den Herzog ermorden zu lassen. Doch die Leiche, die ihm übergeben wird, ist nicht der Herzog.