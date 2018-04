Zum Einkaufserlebnis der ganz besonderen Art lädt tagtäglich das Einkaufszentrum Eisenstadt. Einkaufen bei Freunden und Freunde treffen beim Einkaufen – dafür steht das EZE seit mittlerweile 15 Jahren und ist aus dem Einkaufsalltag der Nordburgenländer nicht mehr wegzudenken.

Das EZE liegt zentrumsnah und verkehrsgünstig angeschlossen an der Ruster Straße – und damit im Herzen der Landeshauptstadt Eisenstadt.

Einkaufstempel und sozialer Treffpunkt

700 kostenlose Parkplätze für die Kunden vor dem Einkaufszentrum und nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für einen Einkaufsbummel im Einkaufszentrum – das EZE hat sich zum Anziehungspunkt der ganzen Region etabliert.

Auf einer lichtdurchfluteten Ebene – auf insgesamt 14.000 Quadratmetern verbauter Fläche – präsentiert sich das EZE als attraktive und moderne Einkaufslandschaft. 35 Shops mit exklusiven Marken und Modelabels sowie zahlreiche gemütliche Lokale und Kaffeehäuser unter einem Dach machen den Einkaufsbummel zum entspannten Einkaufserlebnis für Jung und Alt.

Echte und authentische Einkaufserlebnisse liegen – trotz oder auch gerade wegen der ausufernden Online-Angebote – längst wieder voll im Trend.

Shoppen, flanieren, Freunde treffen – alles, was das Leben bereichert, inspiriert und echt ist. Daher ist das Einkaufszentrum Eisenstadt nicht nur ein Einkaufstempel im klassischen Sinne, sondern auch ein sozialer Hotspot, ein Treffpunkt vieler Menschen aus den umliegenden Bezirken Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf bis hin zu Freunden aus Ungarn, die in der Mall gemeinsame Unterhaltung, Spaß und Freude suchen.

Besondere Events für Groß und Klein tragen wesentlich zum abwechslungsreichen Ambiente des Einkaufszentrums bei und machen die Einkaufstour zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie.

Das EZE Eisenstadt auf einen Blick

35 Shops auf rund 14.000 Quadratmetern verbauter Fläche

700 Gratis-Parkplätze

Vollklimatisierung

EZE Geschenkgutscheine

jeden Mittwoch Bauernmarkt

Kinderparadies: kostenloser Spielraum für Kinder

Jahresprogramm an Veranstaltungen, Aktionen und Messen

Gratis W-LAN

"Einkaufen im EZE soll der ganzen Familie Spaß machen“

Vorfreude. EZE-Geschäftsführer Günter Buchinger.

Im Gespräch | EZE-Geschäftsführer Günter Buchinger blickt auf die vergangenen 15 Jahre zurück und verrät, was die Besucher zum Jubiläum und in Zukunft erwartet.

Zum 15. Geburtstag des Einkaufszentrums Eisenstadt verrät EZE-Geschäftsführer Günter Buchinger, was die Besucher im Jubiläumsjahr an Aktionen und Veranstaltungen erwartet und welche Erweiterungen für die kommenden Jahre im EZE geplant sind.

BVZ: Was macht das EZE so besonders?

Buchinger: Das EZE ist in der Umgebung einzigartig. Nirgendwo sonst gibt es so ein breites Angebot an Shops und Gastronomie, und das unter einem Dach – im Winter schön warm und im Sommer gut gekühlt. Unsere kleinen Gäste können sich im Kinderparadies austoben. Noch dazu entfällt die lästige Parkplatzsuche. Das macht das Shoppen bei uns sehr angenehm.

BVZ: Wie sehen Sie die Entwicklung des EZE über die vergangenen Jahre?

Buchinger: Das EZE hat sich aus meiner Sicht in den letzten 15 Jahren zu einem fixen Bestandteil in der nordburgenländischen Handelsszene etabliert. Es hat sich zum beliebten Treffpunkt entwickelt. Die Konkurrenz speziell in der Landeshauptstadt bzw. im Umland ist sicherlich in den letzten Jahren größer geworden, das EZE hat sich dennoch als solider und nachhaltiger Standort mit großem Potenzial gefestigt.

BVZ: Das optische Erscheinungsbild des EZE hat sich im Laufe der Jahre ebenfalls immer wieder verändert...

Buchinger: Zuletzt haben wir die Fassade des Einkaufszentrums neu gestaltet und einen größeren Relaunch im Innenbereich mit Ruhezonen, Springbrunnen, und Lichteffekten umgesetzt. Ganz besonders stolz sind wir auf unser Kinderparadies, das wir stetig an die neuesten Trends anpassen.

BVZ: Welche Events haben sich zu Fixpunkten entwickelt?

Buchinger: Im Rahmen des EZE – Sommerfests sagen wir einmal im Jahr „Danke“ zu unseren Kunden und laden im August zu Speis und Trank ein. Auch diese Veranstaltung ist Teil unserer Entwicklung und hat sich zu einem beliebten und stets gut besuchten Event im Eisenstädter Veranstaltungskalender entwickelt. Alles in allem sind wir mit der Entwicklung unseres Einkaufszentrums sehr zufrieden und hoffen auch weiterhin, eine fixe Größe in den Einkaufsüberlegungen der Kunden zu sein.

BVZ: Was erwartet die Besucher anlässlich des 15-jährigen Bestandsjubiläums im Einkaufszentrum?

Buchinger: Wir haben von 3. bis 5. Mai ein Jubiläums-Shopping mit ganz besonderen Angeboten und einem großen Gewinnspiel geplant. Außerdem gibt es Aktionen im Rahmen von Einkaufstagen und Events, sowie unseren monatlichen EZE-Family-Day.

BVZ: Es ist sogar vom Zubau eines Fachmarktzentrums zu hören. Was ist denn in dieser Hinsicht geplant?

Buchinger: Wir wollen das EZE bis zum Jahr 2019 um eine Fachmarktzeile mit insgesamt rund 4.000 Quadratmetern erweitern. Zusätzliche Shops werden die Einkaufsmöglichkeiten noch bunter und das Angebot noch vielfältiger machen.

Bunter Branchenmix. In einer angenehmen Atmosphäre und ohne lästige Parkplatzsuche finden Shoppingfans auf 14.000 Quadratmetern alles, was das Kundenherz begehrt – von Trendgeschäften bis hin zur vielfältigen Gastronomie.

Vielfältiges Shoppingerlebnis

Entspannt. Das EZE hat sich nicht nur zum Einkaufsparadies für Shoppingfans , sondern auch zum Treffpunkt für Familien an gemütlichen Nachmittagen entwickelt. | EZE

Einkaufsfreude | Große und kleine Besucher finden im Einkaufszentrum Eisenstadt jede Menge Möglichkeiten, ihrer Shoppingleidenschaft zu frönen.

Im Einkaufszentrum Eisenstadt geht es das ganze Jahr über ordentlich rund. Das Einkaufen macht hier der ganzen Familie Spaß.

Die kleinen Gäste können sich im Kinderparadies austoben, das schon in Kürze im neuen Glanz erstrahlen wird. Beim monatlichen EZE Family-Day können Eltern ganz entspannt shoppen, während ihre Kinder in der großen Hüpfburg, beim Basteln, Malen oder Schminken betreut werden.

Große Vielfalt – schöne Atmosphäre

Noch dazu sorgen regelmäßig besondere Gäste für eine kleine Überraschung – vom Osterhasen über den Nikolo bis hin zum Christkind stattet jeder dem EZE einen Besuch ab.

Hier in der Umgebung ist das Eisenstädter Einkaufszentrum einzigartig. Nirgendwo sonst gibt es so ein breites Angebot an Shops und Gastronomie. Insgesamt 35 unterschiedliche Einkaufsmöglichkeiten bieten alles, was das Kundenherz begehrt. Und das alles unter einem Dach – im Winter schön warm und im Sommer gut gekühlt. Noch dazu entfällt die lästige Parkplatzsuche.

Das macht das Shoppen richtig angenehm. Und als Mitglied des neuen „Club EZE“ kann man das ganze Jahr über von exklusiven Angeboten profitieren.

EZE feiert heuer sein 15-jähriges Jubiläum

Im heurigen Jahr feiert das Einkaufszentrum Eisenstadt sein 15-jähriges Bestandsjubiläum. Von 3. bis 5. Mai 2018 ist dazu im EZE ein Jubiläumsshopping mit ganz besonderen Angeboten und einem großen Gewinnspiel geplant, und viele weitere Aktivitäten erwarten die Besucher. Das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen!

„Kunde soll sich wohlfühlen“

Im Gespräch | Karin Perger obliegt die Leitung des EZE. Sie managte den großen Mall-Relaunch 2014 und kümmert sich darum, dass im Einkaufszentrum alles reibungslos abläuft.

Ansprechperson. Karin Perger ist für Kunden, Instandhaltung und Organisation von Events des EZE zuständig. | BVZ

Karin Perger ist die Leiterin des EZE und erzählt von Herausforderungen und Besonderheiten in der täglichen Arbeit im und für das Einkaufszentrum.

BVZ: Was erwartet sich der Kunde vom EZE?

Karin Perger: Meiner Meinung nach ist das erstens die fachkundige Beratung vor Ort und zweitens auf alle Fälle der persönliche Umgang. Unser Stammkundenanteil ist sehr hoch und ich denke, das liegt daran, dass sich für viele Besucher das EZE als zweites Wohnzimmer etabliert hat. Egal wann man kommt, man trifft immer jemanden zum Plaudern.

BVZ: Wie äußern die Kunden ihr Feedback zu Ihrer Arbeit und zum Angebot?

Perger: Da ich vor Ort präsent bin und mich die Kunden kennen, werde ich oft direkt kontaktiert. Sei es, dass ich auf bevorstehende Events angesprochen werde, oder auch Kundenwünsche geäußert werden. Überwiegend ist das Feedback sehr positiv. Wenn es ab und zu Kritikpunkte gibt, dann kann ich gleich darauf eingehen bzw. die Hintergründe erklären. Wichtig ist, dass unsere Kunden immer das Gefühl haben, mit Ihren Anliegen ernst genommen zu werden, und sie eine direkte Ansprechperson haben.

BVZ: Was war logistisch die bisher größte Herausforderung?

Perger: Die größte Herausforderung zwar zweifelsfrei unser Mall-Relaunch im Jahr 2014. Die Gratwanderung zwischen Einhaltung des Bauzeitplans, Adaptierungsarbeiten, Rücksichtnahme auf den Geschäftsgang unserer Shop-Partner und das alles, ohne das angenehme Einkaufserlebnis für unsere Kunden zu beeinträchtigen, hat doch einiges an Organisation erfordert.

BVZ: Was ist das Spannende an Ihrer Tätigkeit?

Perger: Spannend ist für mich jeder Tag, da ich mit so vielen Leuten Kontakt habe und ein breites Spektrum abdecke – sei es die Umsetzung unserer Werbemaßnahmen, alle Arbeiten vor Ort, die Sonderausstellungen in der Mall, das Tagesgeschäft, etc. –, da weiß ich nie, was mich erwartet.

BVZ: Was bringt Sie noch zum Schmunzeln?

Perger: Den Kopf muss ich immer schütteln, wenn ich gefragt werde, ob wir am Donnerstagnachmittag geöffnet haben.

Alle Events im Jubiläumsjahr

Shoppingspaß | Zum Jubiläum bietet das EZE Eisenstadt einen breit gefächerten Veranstaltungsreigen – vom Jubiläumsshopping über die Family Days bis hin zu den Advent-Einkaufstagen

Vielfältig. Das EZE öffnet seine Pforten Anfang Mai zum großen Jubiläumsshopping – und das ist erst der Anfang. | BVZ

Der Veranstaltungsreigen im Jubiläumsjahr des EZE Eisenstadt beginnt im Mai mit dem großen Jubiläumsshopping und zieht sich bis in die Vorweihnachtszeit, wo zahlreiche Adventaktionen die Besucher erwarten:

Mai:

3. bis 5. Mai: Jubiläumsshopping inklusive Family-Day

12. Mai: Muttertags- Aktion

Juni:

9. Juni: Vatertagsbier

August:

31. August: EZE- Sommerfest

September:

1. September: Family-Day

7. September: Sport-Action-Day

Oktober:

1. Oktober: Tag des Kaffees

6. Oktober: Family-Day

31. Oktober: Kürbisfest

November:

3. November: Family-Day

22. bis 24. November: Black Days

Dezember:

1. Dezember: Advent-Einkaufstag mit dem Kasperl

6. Dezember: Nikolaus

8. Dezember: Advent-Einkaufstag mit dem Kasperl und einem Perchtenlauf

13. Dezember: Coca-Cola- Weihnachtstruck (geplant)

15. Dezember: Advent-Einkaufstage mit dem Kasperl

22. Dezember: Advent-Einkaufstag mit dem Christkind

