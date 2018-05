Wer würde bei einer kroatischen Gemeinde nicht als Erstes an Tamburica denken? Nicht so in Steinbrunn. Denn hier gibt es neben dem Tamburica Orchester Steinbrunn (TOS) noch die „Caledonian Pipes and Drums“, eine schottisch angehauchte Formation mit Dudelsackspielern.

Und jetzt machten sich vor Kurzem 30 Piper und Drummer auf nach Deutschland, um in Peine am größten Wettbewerb auf europäischem Festland mitzumachen. „Die harte Arbeit und konsequente Vorbereitung hat sich bezahlt gemacht“, freut sich Caledonian Pipes and Drums-Obmann Karl Müllner über den Erfolg.

Rund ein Jahr lang haben sich die „Schotten“ auf den Wettbewerb vorbereitet. Jeden Montag wurde das Set abgespielt. Auf dem Zillingtaler Rübenplatz wurden sogar die Formation und das Marschieren einstudiert, um auf den Wettbewerb bestens vorbereitet zu sein. Immerhin konnten die Steinbrunner den siebten Platz unter elf Bands belegen.

„Ein ausgezeichneter Erfolg für uns“, versichert der Obmann, denn immerhin haben die Steinbrunner schon vor vier Jahren am Wettbewerb in Peine teilgenommen. „Heuer haben wir die 20. Highland Gathering mit einem Geburtstagsmarsch durch die Peiner Innenstadt eröffnet“, erzählt Obmann Müllner sichtlich stolz.