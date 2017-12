Ein voller Terminkalender und zahlreiche Besprechungen kennzeichnen die letzten sechs Wochen des frisch gebackenen Bürgermeisters Thomas Kittelmann (ÖVP). „Ich sehe jeden Tag, den ich mich im Rathaus einbringen kann, als eine Bereicherung und danke den Steinbrunnern dafür“, fasst Neo-Bürgermeister Kittelmann seine Arbeit zusammen. Für das kommende Jahr hat er sich für Steinbrunn einiges vorgenommen.

„Es gibt sehr viele Vorhaben, die einerseits von vielen Seiten schon lange versprochen wurden, andererseits aber auch welche, die schon sehr dringend anstehen“, stellt Kittelmann in Aussicht. Als erstes möchte er den Straßenbau der Seestraße in der neuen Siedlung über die Bühne bringen, denn der stand ja über den Sommer, so Kittelmann, leider praktisch still.

Sehr dringend ist für ihn auch die Realisierung des Seeprojektes. Und um für Steinbrunn ein wirksames Arbeiten auf breiter Basis ermöglichen zu können, hat Kittelmann „Zukunft Steinbrunn“, ein Entwicklungskonzept, ins Leben gerufen.