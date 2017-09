Ein Badeunfall am Neufelder See (Gemeinde Neufeld, Bezirk Eisenstadt Umgebung) hat am Mittwoch einen Toten gefordert. Ein 72-jähriger Wiener war beim Schwimmen mit einer Bekannten (73) untergegangen; Passanten hatten den Vorfall beobachtet ( wir hatten berichtet ).

"Ungefähr 30 Meter vom westlichen Ufer entfernt ging der Mann plötzlich unter. Die Frau konnte ihren Begleiter nicht mehr wahrnehmen, schwamm sofort ans Ufer und verständigte die örtliche Wasserrettung von dem Badeunfall", berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Bei der sofort eingeleiteten Suche nach dem 72-Jährigen beteiligten sich Taucher der örtlichen Wasserrettung und einer am See etablierten Tauchschule, ein Wasserrettungsmitglied nahm den Mann gegen 16.40 Uhr am Grund des Neufelder Sees in ca. 15 Metern Tiefe wahr. Die Einsatzkräfte zogen ihn daraufhin aus dem See.

Nach erfolgreich durchgeführter Reanimierung durch die Rettungskräfte wurde der Wiener mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Laut der Aussendung der Polizei verstarb er um 18.12 Uhr im Krankenhaus.