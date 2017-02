Der Alt-Rock’n‘Roller und legendäre DJ David McNeal, mit bürgerlichem Namen Franz Wagentristl, ist am Montag im 68. Lebensjahr überraschend verstorben.

Der am 1. Jänner 1949 geborene McNeal war einst Mitglied der Formation „5+1“ und hat sich in seiner Musik den Liedern des King of Rock’n’roll, Elvis Presley, verschrieben.

McNeal stammte aus St. Margarethen, lebte aber zuletzt in der Landeshauptstadt Eisenstadt.