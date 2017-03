Sämtliche Granitsteine werden entfernt und ein 3,5 Meter breiter Asphaltstreifen wird künftig die Fahrbahn sein. Die restliche Straßenbreite wird mit neuen Steinen an das Erscheinungsbild der Fußgängerzone angepasst und ein Zebrastreifen wird ebenfalls markiert.

Alles neu. Aus drei Parkplätzen vor der Job-Apotheke werden sechs. Wer aus der Fußgängerzone kommt, darf nur mehr Richtung Haydngasse abbiegen. So soll es zu einer Verkehrentspannung in diesem Bereich kommen. In 14 Tagen soll die Baustelle abgeschlossen sein. | Müllner/Grafik: Bischof

Die drei Parkplätze vor der Job-Apotheke werden in Schrägparker umgewandelt. So entstehen drei zusätzliche Parkplätze. Diese sechs Parkplätze werden künftig eine Haltezone sein.

Nach dem Abschluss der Arbeiten wird die Franz-Liszt-Gasse als Einbahnstraße – also von der Marienapotheke Job in Richtung Haydngasse – geführt, was bedeutet, dass Fahrzeuge aus der Fußgängerzone kommend, an deren Ende nur mehr links abbiegen dürfen.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 10.000 Euro. Die Arbeiten sollen in 14 Tagen abgeschlossen sein.