Aus ungeklärter Ursache verlor 59-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung in einer Parkgarage in Eisenstadt die Herrschaft über ihren PKW und krachte in das gegenüber abgestellte Fahrzeug. Danach stieß sie mit ihrem Auto gegen das Einfahrtsportal der Parkgarage.

Die Frau wurde durch den Unfall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Sie war nicht alkoholisiert.