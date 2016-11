Zu einem spektakulären Unfall beim Kreisverkehr ist es am Montag in den frühen Morgenstunden gekommen. Gegen vier Uhr morgens ist ein Taxi aus Eisenstadt kommend in Richtung Trausdorf in den Kreisverkehr gefahren – vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit.

„Ein mit zu hoher Geschwindigkeit durch den Kreisverkehr driftender Wagen – davon gibt es täglich welche – ist ins Schleudern gekommen. Der Lenker des Taxis verlor die Kontrolle und krachte mit voller Wucht gegen den Zaun des Kinderspielplatzes meines Restaurants Steckerlfisch“, berichtet der Unternehmer Franz Kerner.

Demnach wurde der Zaun komplett durchschlagen und der Wagen stand mitten am Spielplatz. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. „Gott sei Dank, dass der Betrieb bereits Wintersperre hat und kein Kind verletzt wurde“, so Kerner.

Von Seiten der Einsatzkräfte heißt es, dass der Pkw mit Hinterradantrieb viel zu schnell auf nasser Straße in den Kreisverkehr eingefahren sein dürfte, was mit dem Unfall endete.