Die ehemalige Landeszentrale der Bank Austria hat einen neuen Besitzer: Der Eisenstädter Unternehmer Alfred Söls kaufte das leerstehende Gebäude.

Enkelin „half“ bei Entscheidung

„Ich hole jeden Donnerstag meine Enkeltochter von der Schule ab, und jedes Mal bin ich an dem Gebäude vorbeigegangen und hab mir gedacht: ,Was könnte man daraus machen?‘ Die Entscheidung zum Kauf ist dann innerhalb einer Stunde gefallen“, so Söls, der mit seiner Firma auf Unterhaltungsautomaten und Pokale setzt und 2014 ein bereits das Dienstleistungs-Kompetenz-Zentrum baute, in dem die Allianz Versicherung untergebracht ist.

Für ihn sind Lage und Zustand des Gebäudes ideal: „Es wurde 2012/13 generalsaniert und nur kurz benutzt. Da ist alles drin, alles neu und es ist barrierefrei. Es liegt zentral und ist perfekt erreichbar“, schwärmt der Unternehmer, der verrät: „Es gibt bereits mehrere Interessenten – zwei würden das ganze Gebäude mieten, andere lieber kleinere Einheiten. Da sind wir dank der perfekten Aufteilung der Räume ganz flexibel.“

Er könnte sich auch vorstellen, dass das Gebäude ideal für Ärzte wäre. Derzeit ist der Unternehmer am „Sondieren und Schauen“ und „offen für alle Interessenten“.

Infos: www.gastromatic.at