Wimpassings langjähriger Bürgermeister Josef Wolowiec ist in der Nacht von Sonntag auf Montag nach schwerer Krankheit im 71. Lebensjahr verstorben. Wolowiec zog 1972 für die ÖVP in den Gemeinderat ein und wurde 1986 Bürgermeister, was er sechs Perioden lang blieb.

In seiner Amtszeit wurden der Neu- und Ausbau des Kindergartens sowie 2016 der Bau der neuen Volksschule realisiert. Worauf er besonders stolz war, wie er der BVZ 2016 erzählte: „In meiner Amtszeit hat sich die Einwohnerzahl fast verdoppelt – von 800 auf 1.500.“ Bei der Gemeinderatswahl 2017 trat Wolowiec nicht mehr an und übergab die ÖVP-Leitung an Marion Pöschl.

Die jetzige Vizebürgermeisterin Pöschl erklärt: „Sepp Wolowiec war für mich immer eine Persönlichkeit im Ort, der ich für ihren unermüdlichen Einsatz in der Gemeinde immer großen Respekt gezollt habe. Er war ein volksnaher Politiker, der kein Begräbnis, keinen Geburtstag, keine Veranstaltung versäumt hat. Er war ein geselliger Mensch und hatte immer ein offenes Ohr für seine Wimpassinger. Mit ihm verlieren wir einen großartigen Menschen und Politiker.“

Bürgermeister Ernst Edelmann (SPÖ): „Während ich versuchte, etwas zu formulieren, bemerkte ich, wie sprachlos ich sein will, heißt es. Ein großer Wimpassinger ist von uns gegangen. Bürgermeister a.D. Josef Wolowiec, der unser Wimpassing so lebens- und liebenswert gestaltet hat. Ich spreche der Familie mein tiefstes Mitgefühl aus. Lieber Josef, was du für unsere Gemeinde geleistet hast, sucht seines gleichen. R.I.P.“