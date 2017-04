Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger zeigte sich am Freitagvormittag in einer ersten Reaktion von den neuerlichen Bombendrohungen betroffen: "In Zeiten wie diesen, wo Europa von derart vielen schrecklichen Terrorakten heimgesucht wird, ist es unerträglich, dass jemand mit der Sicherheit in unserer Stadt spielt. Ich bedanke mich bei der Exekutive für ihren kompetenten Einsatz sowie bei allen Betroffenen für ihre Kooperation im Zuge der gesetzten Evakuierungsmaßnahmen."