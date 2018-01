31 Jahre lang lenkte Josef Wolowiec als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde Wimpassing. Als Dank und Anerkennung für sein jahrzehntelanges Engagement wird ihm nun ein namentliches Denkmal gesetzt – und zwar in unmittelbarer Nähe zu seinem letzten Großprojekt: Der Platz vor der neuen Volksschule und dem neuen Gemeindezentrum, das in der alten Volksschule entsteht, wird in „Josef Wolowiec Platz“ umbenannt.

„Wir haben uns lange überlegt, was wir unserem Altbürgermeister als Anerkennung überreichen könnten“, so Wolowiec‘ Nachfolger, Bürgermeister Ernst Edelmann (SPÖ). Der Platz, der derzeit einen Teil der Hauptstraße bildet, soll nach der Fertigstellung des neuen Gemeindeamtes umgestaltet werden, um auch in Bezug auf Parkmöglichkeiten den Anforderungen eines modernen Gemeindezentrums und der Schule gerecht zu werden.

„Die Ausschreibungen laufen, damit wir Konzepte bekommen“, so Edelmann (SPÖ). Allerdings werde die Umgestaltung eher erst nächstes Jahr stattfinden.