Die Gemeinde Zillingtal dürfte nun endlich, nachdem kurz vor der Wiedereröffnung der Pächter abgesprungen ist, einen neuen Betreiber für den Gemeindebetrieb gefunden haben.

„Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, aber es schaut zu 99 Prozent so aus, dass wir einen neuen Betreiber gefunden haben“, freut sich Bürgermeister Johann Fellinger (SPÖ).

Erst Anfang Juli fanden finalisierende Gespräche mit dem neuen Gastwirt statt. Über den oder die neuen Pächter gibt sich Fellinger noch kryptisch: „Es wird eine Art KG aus zwei bis drei Personen sein, die fachlich kompetent und im gehobenen Alter sind und noch dazu sehr gute Vorschläge und Ideen auf den Tisch gelegt haben.“

Wenn alles mit der Gewerbeanmeldung klappt, steht, so Fellinger, einer voraussichtlichen Eröffnung am 17. August nichts mehr im Wege. „Nach einer kurzen Anlaufzeit wird es eine Evaluierung geben und geschaut, was noch adaptiert werden muss“, betont Fellinger. Unterstützung kommt auch von Heinrich Stekovics.