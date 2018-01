Ein Horrorszenario spielte sich vor Kurzem am Bahnhof Wulkaprodersdorf ab. Bei einem Verkehrsunfall kam ein Auto auf dem Dach zu liegen, zuvor rutschte es noch in einen Kesselwaggon der Raab-Ödenburg-Bahn und aus einem Waggon trat Rauch aus. So lautete die Übungsannahme für die Freiwillige Feuerwehr Wulkaprodersdorf, die sich an diesem Abend für den Ernstfall vorbereitete.

„Insgesamt nahmen 30 Feuerwehrleute an der Übung teil, auch unsere Feuerwehrjugend war im Einsatz“, berichtet Feuerwehrkommandant Robert Csukovits. Alle zwei Jahre steht eine derart groß angelegte Übung auf dem Ausbildungsprogramm der Feuerwehr.

Dieses Mal, so Csukovits, haben auch Mitarbeiter der Raab-Ödenburg-Bahn an der Übung teilgenommen. „Es wurde eine Arbeit nach der anderen abgearbeitet“, stellt der Kommandant fest. Zuvor musste der rauchende Waggon evakuiert werden. Danach wandte sich die Mannschaft dem Kesselwaggon und dem Schadstoffaustritt zu.

„Es hat alles hervorragend geklappt“, fasst der Kommandant die Übung zusammen. Gleichzeitig lobt er die gute Vorbereitung durch seinen Stellvertreter Anton Szuppin. „Jeder Handgriff muss sitzen. Beim Ernstfall kommen so viele Unbekannte dazu, dass man auf alles vorbereitet sein muss. Also wird sehr viel geübt“, resümiert Robert Csukovits.