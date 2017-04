Verbindend. Lernen mit Spaß an der Sache: Das vermitteln die Jugendbetreuer Anton Szuppin, Peter Iwanschitz, Vice Pletikosic und Claudia Freistedt-Nabinger und begeistern damit die Burschen der Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Wulkaprodersdorf. Das spiegelt sich in guten Ergebnissen bei Bewerben, wie dem heurigen Wissenstest in Neufeld. Auch Kommandant Robert

Csukovits (r.) ist stolz auf die junge Truppe.

| FF Wulkaprodersdorf