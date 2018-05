Eine Geige, die alle Stückerl spielt.

„Höre ich Zigeunergeigen, wird es mir ums Herz so eigen, wachen alle Wünsche auf“, singt Gräfin Mariza in ihrem Auftrittslied und bringt so die Sehnsucht zum Ausdruck, einmal das Glück der Liebe kennenzulernen. In keinem anderen Stück steht die Geige so im Mittelpunkt wie in Emmerich Kálmáns mitreißender Operette Gräfin Mariza. Mit feurigen Csárdás-Rhythmen und melancholischen Zigeunerklängen verbindet dieses Instrument virtuos das weite Feld zwischen Lachen und Weinen.

Im Sommer 2018 gibt also die Geige bei den Seefestspielen Mörbisch den Ton an: Im Orchester, im Stück und als weltweit größte Geige auf der Seebühne: 45m lang und 12m hoch. „Durch ein ausgeklügeltes mechanisches System lässt sich das Bühnenbild aufbrechen und verwandelt sich so in die verschiedenen Schauplätze des Stücks“, verrät Manfred Waba über sein imposantes Bühnenbild mit hoher inhaltlicher Symbolkraft.

Der See und seine einzigartige Naturkulisse spielen sowohl rund um als auch auf der Seebühne eine wesentliche Rolle. Echte Highlights versprechen auch die Kostüme zu werden, z. B. jene der Gräfin Mariza - feinst aus Seide, Strass, Tüll und Federn gearbeitet, daneben opulent, die Gräfin Božena (gespielt von Melanie Holliday) im schrägen Texaslook. Sicher Sie sich gleich jetzt Ihre Plätze mit der besten Sicht auf die größte Geige der Welt!

„Gräfin Mariza“

12. Juli bis 25. August 2018

Kartenbestellungen:

02682/66210

www.seefestspiele.at