Krieg und Frieden als Festival-Motto

„Siegessymphonie“ mit Arabella Steinbacher | BVZ, Robert Daemmig

Nach dem großen Premierenerfolg des HERBSTGOLD-Festivals im Vorjahr hat künstlerischer Leiter Andreas Richter für heuer erneut ein ganz besonderes Programm zusammengestellt: Im Gedenkjahr 2018, also hundert Jahre nach Ende des ersten Weltkriegs, widmet er sich dem zentralen Thema „Krieg und Frieden“. Das Festival kreist musikalisch um die Angst vor dem Krieg, um dessen Verherrlichung, aber auch um die Sehnsucht nach Frieden.

Große Werke und große Interpreten

"An der Front" mit Anna Prohaska | BVZ, Harald Hoffmann

Hervorzuheben ist neben den großen Namen der Interpreten, wie Julian Rachlin, Nicolas Altstaedt, Haydn Philharmonie,, Anna Prohaska, Paul Gulda, Ragna Schirmer, dem Janoska Ensemble oder Konstanze Breitebner vor allem der breite Bogen an unterschiedlichen Angeboten: Die künstlerische Reaktion auf die napoleonischen Kriege durch Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Sergej Prokofjew oder Paul Gulda stehen ebenso auf dem Programm, wie eine Lesung aus dem berühmten Roman von Leo Tolstois "Krieg und Frieden". Klassische Konzerte, Lesungen und konzertante Opern sind Teil des Festivals, wie auch ein mitreißender Balkan-Roma-Sound Abend, ein „Quartett-Marathon“, bei dem das Publikum gleich mehreren Streichquartetten durch das Schloss Esterházy folgt oder – als Zuckerl für Jazz-Freunde – ein Konzert der norwegischen Sängerin Rebekka Bakken.

"Jazz im Schloss" mit Rebekka Bakken | BVZ, Felix Broede

"Krieg und Frieden"mit Konstanze Breitebner | BVZ, Bernd Brundert

Kulinarische Entdeckungsreise

Die kulinarische Entdeckungsreise durch den pannonischen Raum: Pan O’Gusto findet am 8. und 9. September statt. Auch heuer wird die historische Orangerie im Schlosspark Schauplatz des Kulinarikfestivals im Rahmen von HERBSTGOLD - Festival in Eisenstadt. Ausgesuchte Produzenten feiner Lebens- und Genussmittel bitten zur Verkostung ihrer Produkte und stellen diese vor. Neben traditionellen, modernen und regionstypischen Kreationen in der Schauküche laden Winzer dazu ein, ihre Weine, die vielfältigen Anbaugebiete und schönsten Lagen im pannonischen Raum zu erkunden. Für alle Fans des guten Geschmacks ist Pan O’Gusto ein Muss!

"Beethoven gegen Napoleon" mit Julian Rachlin | BVZ, Julia Wesely

HERBSTGOLD Festival: 5. bis 16. September, Pan O’Gusto 8. und 9. September: Programm & Tickets auf www.herbstgold.at

Tickets (ab 25 Euro): 02682/ 65065, per E-Mail: tickets@panevent.at oder auf www.wien-ticket.at und www.oeticket.com