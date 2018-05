Figaros Hochzeit: 13. & 14. Juli

Eine der beliebtesten Mozart-Da-Ponte-Opern, die Opera buffa „Le Nozze di Figaro“ (Figaros Hochzeit) kommt Mitte Juli im Schloss Esterházy konzertant zur Aufführung. Mozarts einfühlsam-humorvolle Oper rund um Liebesirrungen und -wirrungen passt mit ihrer Handlung um die noble Familie des Grafen Almaviva perfekt in das barocke Ambiente des Haydnsaals.

Sophie Karthäuser | BVZ, Molina Visuals

Der flämische Dirigent René Jacobs setzt mit seinen phantasievollen Interpretationen auf der Bühne sowie im Aufnahmestudio längst neue Maßstäbe für Mozarts Opern. Zusammen mit dem Freiburger Barockorchester und herausragenden Stimmen wie der südkoreanischen Sopranistin Sunhae Im, der belgischen Sopranistin Sophie Karthäuser oder dem kanadischen Bass-Bariton Jungstar Robert Gleadow wird Jacobs einen nicht nur für Musikexperten bemerkenswerten Abend gestalten.

Wer das barocke Flair des Schlosses ein wenig intensiver genießen möchte, hat am 14. Juli, ab 17.30 Uhr, beim Operndinner in den Prunkräumen des Schlosses Esterházy Gelegenheit dazu: Zur Einstimmung auf die Oper gibt es die Möglichkeit, den Abend mit einem 4-gängigen Menü an der festlich gedeckten Tafel des Grafen Almaviva zu eröffnen.

Sunhae Im | BVZ, Lilac

Picknick im Park vom Schlosses Esterházy

Kulinarische Highlights gibt es auch rund um die Picknickkonzerte, die im Juli und August im Haydnsaal stattfinden. Entweder vor dem Konzert, oder in der langen Konzertpause, gibt es die Möglichkeit, im privaten Park des Schlosses Esterházy zu picknicken. Picknickkörbe für ein idyllisches Picknick oder ein serviertes DeLuxe-Picknick im Privatpark des Schlosses Esterházy können vorbestellt werden.

Picknick mit Beethoven: 21. und 22. Juli

Beatrice Rana | BVZ, Nicolas Bets

Sie gilt als eine der größten Talente unserer Zeit und ist doch erst 25 Jahre alt: Die italienische Pianistin Beatrice Rana wird längst nicht mehr als Geheimtipp gehandelt, hat sie doch zahlreiche Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben gewonnen. Sie füllt weltweit die größten Konzerthäuser und bringt Dirigenten, Publikum und Kritik zum Schwärmen.

Gemeinsam mit der Camerata Salzburg unter der Leitung von Sir Roger Norrington präsentiert Beatrice Rana Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 4, sowie zwei Sinfonien von Joseph Haydn.

Haydn auf Urlaub: 18. und 19. August

Avi Avital | BVZ, Uwe Arens

Eine akustische Reise nach Italien verspricht der israelische Mandolinenvirtuose Avi Avital. Gemeinsam mit der Haydn Philharmonie verbreitet er mit seinem Instrument im Haydnsaal mediterrane Stimmung: Werke von Antonio Vivaldi, Gioacchino Rossini, Giovanni Paisiello und auch Joseph Haydn laden zum Träumen nach Meer und Sonne ein.

classic.Esterhazy: Figaros Hochzeit

13. und 14. Juli, 19:00 Uhr, Eisenstadt, Schloss Esterházy, Haydnsaal

Operndinner-Zu Gast bei Graf Almaviva

14. Juli, 17.30 Uhr, Eisenstadt, Schloss Esterházy, Prunkräume

Die classic.Esterhazy Picknick-Konzerte:

Picknickkonzert | BVZ, A.C. Schiffleitner

Picknick mit Beethoven: 21. Juli, 19.30 Uhr, Eisenstadt, Schloss Esterházy, Haydnsaal und 22. Juli, 11 Uhr, Eisenstadt, Schloss Esterházy, Haydnsaal

Haydn auf Urlaub 18. August, 19.30 Uhr, Eisenstadt, Schloss Esterházy, Haydnsaal und 19. August, 11 Uhr, Eisenstadt, Schloss Esterházy, Haydnsaal

Picknick im Privatpark des Schlosses Esterházy Jeweils Samstag ab 17.30 Uhr, Sonntag in der langen Picknick-Pause Tickets zu diesen und allen anderen classic.

Esterhazy-Konzerten sowie Tickets für das Operndinner und Bestellung von Picknickkörben gibt es im Ticketbüro pan.event unter 02682-65065, unter tickets@panevent.at oder unter www.esterhazy.at/classic

TIPP: 3er-Wahlabo: Für classic. Esterhazy gibt es einen 20 % Rabatt!