NÖ Skigebiete starten in die Saison 2017/18 .

Niederösterreichs Skigebiete starten in die Saison 2017/18. Die Lifte werden mehrheitlich am Freitag in Betrieb gehen, teilte die Fachvertretung Seilbahnen in der Wirtschaftskammer des Landes in einer Aussendung mit. Auf dem Hochkar sind die Pisten bereits seit dem vergangenen Samstag geöffnet.