Die Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. (SKB) – ihr unterstehen auch die Marchfeldschlösser Hof und Niederweiden – setzt ihren Erfolgskurs fort. Auch 2017 spiegelt sich die positive Bilanz im Gästeplus an allen Standorten in Wien und Niederösterreich wider.

Der Gesamtumsatz der SKB lag im Vorjahr nach ersten Berechnungen bei rund 58 Millionen Euro, ein Plus von 5 Prozent zum Vorjahr. Davon stammen etwa zwei Drittel aus Ticketverkäufen, je rund ein Sechstel aus Shopeinnahmen (ca. 10 Millionen Euro, ein Plus von 7,5 Prozent) sowie aus Vermietungen und Verpachtungen.

Inhaltlich stand 2017 im Zeichen des 300. Geburtstags von Maria Theresia. Dazu wurde an mehreren Standorten eine Sonderausstellung gezeigt. „Der Erfolg dieser Ausstellung hat sich insbesondere durch das standortübergreifende Konzept, die engagierte Zusammenarbeit und den Einsatz aller Mitarbeiter ausgezeichnet sowie der exzellenten Kooperation aller Partner“, betont SKB-Geschäftsführer Klaus Panholzer. Insgesamt konnten innerhalb der SKB-Standorte somit rund 264.000 Besucher mit der Maria-Theresia-Ausstellung erreicht werden.

Auch 2017 wurden wieder hohe Bauaufwendungen getätigt. Rund 12 Millionen Euro investierte die SKB in Restaurierungs- und Erhaltungsarbeiten. Im Zentrum stand dabei auch die Wiederherstellung der großen Kaskade in Schloss Hof. Auch 2018 stehen zahlreiche und wesentliche Bauprojekte an.

Schloss Schönbrunn mit 2,74 Mio. Gästen

Mit 3,8 Millionen (Plus 2,1 Prozent) Eintritten in das Schloss Schönbrunn und die Angebote im Areal konnten die Besucherzahlen erneut gesteigert werden. Auch ohne Berücksichtigung von Mehrfacheintritten der Besucher – also rein nach Personen gezählt – konnte Schloss Schönbrunn eine Zunahme von 7 Prozent auf rund 2,74 Mio. Gäste verzeichnen.

„Diese positive Entwicklung setzt sich erfreulicherweise an allen Standorten in Wien und Niederösterreich fort“, so Panholzer. So verwaltet die SKB mit Schloss Schönbrunn, dem Hofmobiliendepot ∙ Möbel Museum Wien, den Kaiserappartements in der Wiener Hofburg mit Sisi-Museum und Silberkammer sowie Schloss Hof und Schloss Niederweiden die wichtigsten Attraktionen des imperialen Erbes Österreichs. Die SKB ist mit der Erhaltung und Revitalisierung der anvertrauten Kulturgüter betraut. Die dafür notwendigen Mittel werden zur Gänze aus von der SKB selbst erwirtschafteten Erlösen aufgebracht.

Steigerung um 24 Prozent gegenüber 2016

Insgesamt konnten die Eintritte in die Marchfeldschlösser Hof und Niederweiden 2017 gegenüber 2016 um 24 Prozent erstmals auf über 300.000 gesteigert werden. Durch ein reichhaltiges Veranstaltungsprogramm, Sonderausstellungen, Erlebnispfade und die ganzjährige Öffnung des Areals wurde ein Besucher-Rekord erzielt.

Die Marchfeldschlösser starten 2018 zusätzlich zum vielfältigen Veranstaltungsprogramm mit der Sonderausstellung „Warum isst die Welt, wie sie isst?“ ein interaktives Erlebnis rund um die Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Essens, angefangen bei der Produktion über die Distribution und Konsumation des Essens bis hin zu deren Auswirkungen auf den einzelnen Menschen, die Gesellschaft und die Umwelt.