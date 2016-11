Meerwalnüsse leuchten im Tiergarten Schönbrunn .

Das Aquariumhaus des Tiergartens Schönbrunn hat nun auch leuchtende Bewohner: Als zweitem Zoo weltweit ist es in Wien geglückt, Meerwalnüsse zu züchten. Die Tiere erinnern an Quallen und beginnen beim Schwimmen, in allen Regenbogenfarben zu leuchten, berichtete Zoo am Donnerstag in einer Aussendung.