Das größte Volksfest in der Region sorgt wieder für Genuss, Tradition und (Party-)Stimmung. Worauf sich die Besucher in diesem Jahr freuen dürfen? Auf Grillweltmeister, Traktoren, Harleys & Dirndln auf der Wies’n, volkstümliche Besuche aus den Nachbargemeinden und musikalische Highlights. Speziell für die Familien gibt es in diesem Jahr wieder viele Erlebnisse – natürlich bei gratis Eintritt.

Einer der Höhepunkte: Die Grill-Weltmeister Adi Bittermann, Viktor Samwald und Patrick Bayer werden als „Pitmaster“ mit ihrem sieben Meter langen „Angel Smoker“ erstmals auf der Wiener Neustädter Frühlingswies’n die Besucher kulinarisch verwöhnen.

Besondere Attraktionen für Kinder

Außerdem feiert „Baseball 5“ eine sportliche Österreich-Premiere. Präsentiert von den Diving Ducks wird die „Street Version“ von Baseball den Zauber des „American Way of Play“ nach Wiener Neustadt bringen. Wer schon immer mal auf einer Homebase stehen oder einen Homerun schlagen wollte – bei der Frühlingswies’n gibt es dazu die Gelegenheit.

Familien dürfen sich in diesem Jahr besonders freuen: Gleich vier Tage stehen im Zeichen der Kinder mit besonderen Angeboten am Rummelplatz und speziellen Erlebnissen im Wies’n-Dorf. Und passend zum Vatertag gibt es ein Treffen der legendären Harley-Bikes.

Veranstalter Martin Reinelt rechnet mit rund 20.000 Besuchern und einer super Stimmung: „Bei der Wiener Neustädter Frühlingswies’n feiern Stadt und Land traditionell gemeinsam und friedlich. Das Volksfest ist zu einem Fixpunkt im Eventkalender geworden, das niemand versäumen will und darf. In diesem Jahr werden wir noch mehr Erlebnisse für alle Generationen bieten.“

Das Programm

Die Highlights der 3. Wiener Neustädter Frühlingswies‘n von 30. Mai bis 10. Juni:

30. Mai: Eröffnung mit den „Sumpfkröten“ live im Festzelt

31. Mai: Die Gemeinde Neudörfl besucht die Frühlingswies’n mit Blasmusik

1. Juni: Die Gemeinde Lichtenwörth besucht die Frühlingswies’n mit Blasmusik

2. Juni: American Day „Rock meets Tracht“ mit US Cars

3. Juni: Traktor auf die Wies’n

7. Juni: Lady’s Day – der Dirndltag auf der Wies’n

9. Juni: Die Gemeinde Katzelsdorf besucht die Frühlingswies’n mit Blasmusik

10. Juni: Harley-Biker-Treffen am Vatertag

30. Mai – 10. Juni: weltmeisterlicher Grill-Genuss mit den „Pitmasters“

Kinderwies’n am 30. Mai sowie am 2., 3. und 10. Juni

„Baseball 5“ am 2. Juni

Mehr Informationen unter www.fruehlingswiesn.at