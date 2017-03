Eins, zwei, drei Sprünge. Bravo! „Flipper“ zeigt sich bester Laune. Und die flinken Artgenossen aus seiner Gruppe tun es ihm gleich: Mindestens zehn Große Tümmler sind es, die nun minutenlang akrobatisch auf den schäumenden Wellen reiten.

„Sie sind so verspielt und dabei auch recht neugierig“, erklärt Kapitän José Miguel seinen staunenden Gästen. „Ich glaube sogar, die Delphine genießen es, wenn wir sie bewundern.“ Hier, vor der Küste von La Gomera, gibt es Gelegenheit genug dazu. Eine ausgedehnte Schutzzone, die günstigen Meeresströmungen der Kanaren und ein reiches Fischangebot sorgen dafür, dass 23 unterschiedliche Delphin- und Walarten ideale Lebensbedingungen vorfinden.

José Miguel steuert die Yacht „Tina“ zielsicher zu den besten Beobachtungsplätzen. Neben Tümmlern tauchen regelmäßig übermütige Rauzahn-, Streifen- und Fleckendelphine auf.

Auch die putzigen Grindwale lassen sich oft blicken – und mit etwas Glück ist einmal ein mächtiger Brydewal, ein Schnabelwal oder gar ein Pottwal dabei. Der misst bis zu 20 Meter. „Moby Dick“ lässt grüßen.

La Gomera – ein einzigartiges Naturparadies zu Wasser und zu Land. Abseits der Flugrouten und dadurch ziemlich „versteckt“, vom Massentourismus verschont, ganz anders als die große Nachbarinsel Teneriffa.

Palmenmeer im grünen „Tal des großen Königs“

Ruhig und ursprünglich: So zieht La Gomera vor allem Individualisten in den Bann. Wobei sich Valle Gran Rey, das legendäre „Tal des großen Königs“, im fast immer sonnigen Südwesten zum beliebtesten Urlaubsziel entwickelt hat.

Valle Gran Rey liegt in einer imposanten Schlucht, die in weitläufigen Stränden mündet. Das ganze Tal ist über und über mit Palmen bewachsen, deren sattes Grün im lieblichen Kon-trast zu den weiß getünchten Häusern steht.

Es sind spektakuläre Landschaften, die La Gomera prägen. Im Nationalpark Garajonay sorgen mystisch anmutende Nebelwolken dafür, dass die Lorbeerbäume im „dienstältesten Wald der Erde“ mit seiner vielfältigen Flora (rund 450 Pflanzenarten) überleben können. Als Weltnaturerbe steht Garajonay mit dem gleichnamigen höchsten Berg der Insel (1.487 Meter) unter dem Schutz der UNESCO.

Ein paar Kilometer weiter nördlich öffnen sich fruchtbare Täler weit verzweigt zum Meer hin: Hier thront wildromantisch zwischen bizarren Vulkankegeln das Bauerndorf Hermigua über riesigen Bananenplantagen.

Das Dorf mit dem besten Klima auf der Welt

Hermigua ist ein besonderer Ort: Ein internationales Team von Meteorologen hat ihm bescheinigt, das gesündeste Klima der Welt zu haben – mit Temperaturen, die nie unter 18 Grad und nie über 26 Grad steigen.

Der „ewige Frühling“ lädt ganzjährig zum genussvollen Wandern ein. Begleitete Touren führen etwa auf den sagenumwobenen Tafelberg Fortaleza, in den einsamen Nordwesten, zum Strand La Caleta und natürlich durch den Nationalpark.

Immer wieder bietet sich ein weiter Blick auf den tiefblauen Atlantik. „Schau, dort drüben, da sieht man Teneriffa am Horizont!“ – Wanderführer Sebastian aus Tirol lebt seit 18 Jahren auf La Gomera und kennt seine zweite Heimat wie seine Westentasche. Er zeigt die schönsten Aussichtspunkte, er benennt die duftenden Pflanzen am Wegesrand, er erzählt über die alte Pfeifsprache „El Silbo“, die jetzt wieder in den Schulen unterrichtet wird, und er schwärmt von den Vorzügen der Insel: „Die Einheimischen sind ausgesprochen nett, und die Küche ist einfach köstlich.“

Sebastian hat Recht: Das gegrillte Thunfischfilet schmeckt ebenso himmlisch wie der scharfe Ziegenkäse Almogrote und die pikanten Mojo-Saucen. Und das alles gibt’s zu gastfreundlichen Preisen. Ein ausgiebiges kanarisches Abendessen kostet kaum mehr als zehn Euro, ein Bier 2,50 Euro.

Da passt es gut dazu, wenn man vom Strandrestaurant aus einen Delphin sieht, der gerade einen Freudensprung vorführt. Willkommen im Paradies!

Wissenswertes

Anreise. La Gomera ist am besten via Teneriffa erreichbar (Transfer mit der Fähre 45 Minuten). Air Berlin/Fly Niki bietet jeden Samstag (in der Wintersaison auch Mittwoch) einen Direktflug Wien-Teneriffa-Wien an. Für individuelle Urlaubsplanungen eignen sich auch Flüge via Düsseldorf (täglich) mit günstigen Anschlusszeiten (www.flyniki.com).

Informationen. Spanisches Fremdenverkehrsamt „Turespaña“ (www.spain.info/de_AT); Tourismus-Website von La Gomera (www.lagomera.travel/kanarische-inseln/la-gomera/de).

Ausflüge. Spezialist für Wanderungen ab Valle Gran Rey (oder Playa de Santiago) ist der Tourenveranstalter Timah. Dabei werden in kleinen Gruppen imposante Schluchten, mystische Nebelwälder und aussichtsreiche Gipfel begangen. Auch wöchentliche Inselrundfahrten stehen auf dem Programm (www.timah.net/de).

Walbeobachtung. „Excursiones Tina“ bieten drei- bis vierstündige Ausfahrten ab Valle Gran Rey an. Bei den Schiffsausflügen sieht man mit 90-prozentiger Sicherheit Delphine und/oder Wale (www.excursiones-tina.com/de).

Lokaltipp. Das Restaurant Paraiso del Mar (Valle Gran Rey) bietet typische kanarische Küche (www.restauranteparaisodelmar.com).

Hoteltipp. Hotel Gran Rey***, direkt am Meer gelegen, idealer Ausgangspunkt für Touren (www.hotelgranrey.es).