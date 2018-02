„Wenn du den Himmel auf Erden sehen möchtest, komm’ nach Dubrovnik“ sagte einst der berühmte Schriftsteller George Bernard Shaw.

Nicht unberechtigt, denn direkt an der Adriaküste Kroatiens ist die spätmittelalterliche Stadt seit 1979 Teil des UNESCO- Weltkulturerbes. Die autofreie Altstadt ist umgeben von zwei Kilometer langen Stadtmauern und wird an drei Seiten vom Meer umspült. Durch die günstige Lage sind beim Frühjahrstreffen Ausflüge auch in der nahen Nachbarschaft wie Montenegro und Bosnien-Herzegowina im Programm. Das bedeutet: eine Stadt – drei Länder!

„Unsere Gäste verlassen sich auf unser Mehr an Service, ob beim Flug, im Hotel oder den Ausflügen. Das spüren und schätzen sie und nimmt vielen die Angst, sich im Alter noch auf Reisen zu begeben.“Gerlinde Zehetner, Geschäftsführerin SeniorenReisen und Pensionistenverband Österreich

Mit SeniorenReisen unterwegs zu sein, heißt in unmittelbarer Nähe von Dubrovnik zu wohnen und auch die Stadt selbst im geführten Spaziergang kennenzulernen. Ausgangspunkt ist dabei das Pile-Tor, am Großen Onofrio-Brunnen vorbei geht es entlang der Stradun, der bekannten Flaniermeile, zum Rektoren-Palast, zur Kathedrale bis zum Fischerhafen. Die Kleinstadt Ston, für ihre Muschelzucht und Meerwasser-Saline bekannt, gewährt Einblicke in kroatisches Alltagsleben abseits von Hektik.

In Montenegro gehören die uralte Stadt Kotor, am längsten Fjord des Mittelmeeres und UNESCO-Weltkulturerbe, sowie der ursprünglich auf einer Insel gelegene Ort Budva zum Pflichtprogramm der Reise.

Da muss man einfach „dabei sein“!

Am südöstlichen Zipfel Bosnien-Herzegowinas liegt Trebinje, die zweitgrößte Stadt der Region, entstanden am Anfang des 18. Jahrhunderts direkt am Ufer von Trebisnjica, mit einer wunderschönen Altstadt, die auf Grund ihrer Ruhe zu Spaziergängen einlädt.

Ein rundes Programm und zusätzlich, wie üblich beim Frühjahrstreffen von SeniorenReisen, „dabei zu sein“ bedeutet, einzigartiger Kofferservice, rund um die Uhr medizinische Betreuung für den Notfall, allseits präsente „rote Engel“, ein opulentes Begrüßungsfest, eine Woche, die vorab Schritt für Schritt kontrolliert wurde und Gaumenfreuden mit Speis und Trank, die das eine oder andere Kilo mehr auf der Waage beim Rückflug bringen. Da muss man einfach „dabei sein“!